專訪／台灣影視3年60作品沒問世！林予晞曝演員私下對話：很無奈

記者黃庠棻／專訪

懸疑犯罪影集《死了一個娛樂女記者之後》是台灣第一部以週刊娛樂記者為主題的影集，將挑戰台劇史上最大尺度，血淋淋揭露演藝圈不爲人知的潛規則，由林予晞、薛仕凌、王渝萱、柯淑勤、李銘忠、宋柏緯主演，播出後在社群網站上引起熱烈討論。

▲《死了一個娛樂女記者之後》林予晞、薛仕凌聯手查真相。（圖／鏡文學提供）

林予晞在《死了一個娛樂女記者之後》飾演資深記者「劉知君」，近日她接受《ETtoday星光雲》專訪時，大方談及了接下此片的契機，透露當時製作單位找她去試鏡，見面時選在鏡週刊的大廈裡，當時她一到現場就被問「妳是開車來的嗎？」

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▲林予晞在《死了一個娛樂女記者之後》飾演資深記者。（圖／記者林敬旻攝）

就是這一句話，讓林予晞心中警鈴大作，笑說「我怎麼可能自己開車去週刊的所在地，不想開車去那棟大廈」，坦言週刊給人感覺就是「亦正亦邪」，但內心知道《死了一個娛樂女記者之後》故事寫的就是娛樂記者，所以當時到了週刊辦公室時，她以一個「評審」的心態去了解這個生態。

▲林予晞在《死了一個娛樂女記者之後》飾演資深記者。（圖／記者林敬旻攝）

對於飾演一名記者，林予晞坦言「藝人跟週刊是對立的」，既然有機會「站在同一陣線上」，在拍攝的過程肯定會學到很多東西、經驗，因此才決定接下這個角色，笑說「一方面緊張，一方面覺得合作會很有趣」。

▲林予晞在《死了一個娛樂女記者之後》飾演資深記者。（圖／記者林敬旻攝）

而在本劇開拍前，林予晞跟薛仕凌都有到週刊實習，被問到有無對記者這個職業改觀，她馬上熱情分享「原來記者面對八卦的態度很嚴肅，這是我沒想過的，是到田調的時候才發現」，直呼「他們很認真面對自己的工作，發現記者對八卦是很嚴肅的，雖然寫出來比較接地氣，但真的沒想過會議上會這麼正經」。

▲林予晞在《死了一個娛樂女記者之後》飾演資深記者。（圖／記者林敬旻攝）

不僅如此，林予晞進一步分享，她在當「實習記者」時，曾有參加提報會議的經驗，笑說「一個藝人闖進人家會議感覺很奇妙」，很怕自己會影響到記者們的工作，結果她一進入會議室後，發現氣氛相當嚴肅，連咖啡都不敢喝一口之外，一丁點聲音都不敢發出，就這樣坐在一旁待了一個小時。

▲林予晞在《死了一個娛樂女記者之後》飾演資深記者。（圖／鏡文學提供）

談及參與會議的心得，林予晞對於主管們的態度印象最深刻，分享「他們有特別拿捏，很意外」，原來是有某些議題她認為很值得報導，但主管竟然會認為不要報導，讓她直呼「覺得很反轉」。後續，林予晞也有實際參與提報，用角色劉知君的名字參與會議。

▲《死了一個娛樂女記者之後》林予晞、薛仕凌聯手查真相。（圖／鏡文學提供）

對此，林予晞分享提報過程，要用真的公眾人物名字，去虛構出一個新聞，她驕傲地說道「有被主管稱讚」，新聞被說滿有趣的、題目很穩，笑說自己是「模範生」；而在飾演記者這個職業上，她最在意的是「能否說服記者」，很怕自己過度呈現，會讓觀眾認為「刻意想幫大家洗白」。

▲《死了一個娛樂女記者之後》林予晞、薛仕凌聯手查真相。（圖／鏡文學提供）

事實上，對林予晞來說最大的挑戰並非飾演記者，而是自己角色劉知君的個性，坦言劉知君工作可以做到一百分、公事公辦，不需要各種人情交換，把工作留在工作上，對世界漠不關心，以上這些特質跟她本人都很不一樣。

▲林予晞在《死了一個娛樂女記者之後》上線後勤跑宣傳。（圖／記者林敬旻攝）

在《死了一個娛樂女記者之後》上線後，林予晞勤跑宣傳、接受專訪，努力到抽空去看中醫調身體，被醫生把脈後得到「氣很虛」的診斷，但她仍樂在其中說道「得知這部戲要上，格外珍惜」，原來她在這部戲拍到後期時報考了國立台北大學社會學研究所，目前她就讀二年級，至今已約三年時間。

▲林予晞在《死了一個娛樂女記者之後》上線後勤跑宣傳。（圖／記者林敬旻攝）

在這些年裡，林予晞透露就自己所知，台灣影視圈拍了近60部的作品，有好多戲都沒有辦法順利播出，直言「真正能夠支撐演員不是片酬，而是戲劇有沒有問世」，而自己演出的作品至少有4部仍「下落不明」，還沒有機會跟大眾見面，因此《死了一個娛樂女記者之後》能夠上線，讓她多次強調「感激萬分」。

▲林予晞對於《死了一個娛樂女記者之後》能夠問世感到相當感激。（圖／記者林敬旻攝）

對於台灣許多影視作品無法問世，林予晞也分享了演員們私底下的對話，不管是私底下或是工作場合相遇，問及圈內朋友近況，大家都會說「作品還沒上」，許多朋友都感到很無奈，卻也沒有辦法憑一己之力讓作品公開，因此她再次說道「能夠上線已經覺得很開心」。

▲林予晞對於《死了一個娛樂女記者之後》能夠問世感到相當感激。（圖／記者林敬旻攝）

除了演員身份外，林予晞曾說過想要轉當命理師，至今她仍時不時會有這個想法冒出，但多了一個「學術研究者」的方向想邁進。雖然宣傳戲劇很疲憊，但林予晞自己釋放壓力的方式就是算塔羅、人類圖，在接受《ETtoday星光雲》專訪前一天，她才找朋友算了自己的近況。





▲林予晞對於《死了一個娛樂女記者之後》能夠問世感到相當感激。（圖／記者林敬旻攝）

算出來的結果，林予晞就目前的狀況來講「演員這件事很像生命中的一片方舟」，而她所喜愛的攝影、學術則放在小船上，直言「不知道什麼時候會下船，風會怎麼吹不知道」，意外透露了放下演員這個身份的可能性，她笑說「就是順其自然，總有一天會下船」。