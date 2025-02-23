林憶蓮真的回來了！　重返演唱會「重金打造360度旋轉舞台」超炫

記者蔡琛儀／台北報導

曾遭傳出要引退歌壇的金曲歌后林憶蓮，回歸歌壇後的首發巡演「迴響 Resonance」2025巡迴演唱會昨（22日）首站在深圳灣體育中心春繭體育場盛大開唱，是她睽違9年的演唱會，林憶蓮感性說：「謝謝今天晚上林憶蓮深圳迴響巡迴演唱會首場的在座的每一位你。今晚因為有你們，我們擁有美好的回憶。」

▲▼林憶蓮霸氣重返演唱會舞台。（圖／索尼提供）

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早在演出前半個月，舞台搭建與團隊便提前進駐會場，從美輪美奐的舞美設計，到璀璨夢幻的燈光佈置；從震撼心靈的音響調試，再到精彩紛呈的節目編排，每一個環節、每一處細節，團隊都不惜投入巨大成本，一遍又一遍地進行精細調試。他們以近乎苛刻的標準，力求做到盡善盡美。

其中的旋轉舞台成為一大亮點，當〈傾斜〉旋律響起，三個圓形舞台緩緩升起，如同從神秘世界中破土而出的巨物，吸引著全場觀眾的目光，平面360度可旋轉的舞台，讓她無論面向哪個方向，都能與觀眾互動，歌聲伴隨著舞台的旋轉，彷彿帶著觀眾穿梭於不同的音樂時空。

▲▼林憶蓮此次演唱會舞台相當華麗。（圖／索尼提供）

林憶蓮出道多年金曲無數，在安可橋段她也帶來一連串經典金曲包括〈傷痕〉、〈鏗鏘玫瑰〉、〈夜太黑〉、〈依然〉、〈聽說愛情回來過〉、〈為你我受冷風吹〉，掀起全場萬人大合唱。接下來她還要前往廈門、南寧、昆明、太原等地開唱。