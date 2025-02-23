Irene深夜放閃老公！　幸福燦笑全被捕捉⋯粉絲：難怪嫁給他

記者吳睿慈／綜合報導

南韓名模Irene身材高挑、外貌出眾，她2012年以模特兒身份出道，之後在韓與美兩地發展，逐步拓展事業版圖，成為創作者及國際影響力人物。現年37歲的她，2月突然對外宣佈結婚消息，22日難得曝光老公真面目，甜蜜告白「這是其中的片刻」，幸福表情藏不住，讓人看得又驚又喜。

▲Irene深夜放閃老公。（圖／翻攝自Irene IG）



Irene於22日深夜公開老公的背影，第一張照片雖為黑白色調，但她的嬌羞笑容藏不住，躲在男方的身後，其中還包含她帶著水鑽皇冠拍攝的幕後花絮，以及與兩人相擁的親暱合照，她還摟著老公的手，表情充滿幸福感，夫妻倆最後更在現場自拍，度過美好的拍攝時光。

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▲Irene與老公一起拍攝時，幸福笑容藏不住。（圖／翻攝自Irene IG）



自宣布結婚以來，Irene於22日首度公開老公的廬山真面目，雖然只有下半身，但她與男方相處時的幸福表情全被捕捉，讓不少網友驚呼「姐姐看起來真的幸福」、「難怪嫁給他」、「充滿戀愛小女人的感覺」。

Irene出道已久，鮮少有戀愛緋聞，2月初震撼對外宣次結婚，連粉絲都驚訝不已，但她在貼文中分享甜蜜戀愛故事，坦言自己每天都深刻感受到，能夠遇見一生相伴的伴侶是多麼幸運的事。文內，她最後一句話幸福大喊「大家，我結婚了！」字句溢出幸福感。