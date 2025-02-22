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台應援跳錯「遭韓啦啦隊評論」樂天女孩發聲！求勿貶低：覺得失誤合理

記者黃皓瑋／綜合報導

世界棒球經典賽資格賽昨（21日）開打，台灣隊日前與韓職樂天巨人隊進行交流賽時，南韓啦啦隊成員於台灣啦啦隊演出時，評論舞蹈動作與失誤，影片曝光後引發網友議論。中職「Rakuten Girls」紅隊隊長筠熹對此發聲，坦言覺得當天表演者的失誤是合理的，也喊話網友「不要一直貶低台灣女孩」。

▲▼南韓樂天啦啦隊員評論台灣啦啦隊演出。（圖／翻攝自YouTube／Giants TV）

▲南韓樂天啦啦隊員評論台灣啦啦隊演出。（圖／翻攝自YouTube／Giants TV）

▲筠熹。（圖／翻攝自Instagram／yuhi_0927）

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▲樂天女孩筠熹發聲。（圖／翻攝自Instagram／yuhi_0927）

對於南韓啦啦隊評論台方應援失誤，日前有網友指出，台韓交流賽的應援團隊，是由6支中職啦啦隊挑選成員組成，認為一時忘記其他隊的動作還算合理。對此筠熹則回覆：「我個人覺得合理，不是因為找藉口，我們應援曲那麼多，加上剛好他們看到的片段可能也就是剛好跳錯，下段跳回來。」筠熹也對部份網友留言貶低台灣女孩感到不捨，直言：「沒有我們把這樣風格的啦啦隊帶起來，請問韓國能來嗎，都一起支持不好嗎。」

▲▼筠熹。（圖／翻攝自Threads／yuhi_0927）

▲筠熹回應網友。（圖／翻攝自Threads／yuhi_0927）

樂天巨人19日於官方YouTube上傳台韓交流賽vlog，影片中南韓啦啦隊觀賞台灣應援時，成員崔洪邏（최홍라）轉頭對隊長睦那京（목나경）說：「我們如果那樣的話不是會被罵嗎。」讓睦那京聞言露出笑容勸阻，崔洪邏隨後表示「是開玩笑的」。其後睦那京又向崔洪邏表示「有2位（跳）錯得有點多」，對方則補充：「這位轉了1圈，那位卻轉了2圈。」

影片曝光後，有部份南韓網友反映該片段不妥，直言「這段影片光是2位隊員的失言就有問題」、「在影片裡說其他啦啦隊閒話的行為正常嗎」，也有人表示「台灣人看到的話不會喜歡的」，質疑有那麼明顯的問題，為何剪輯師仍將畫面保留下來。

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