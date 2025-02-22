陳妍希離婚後首露面！楊丞琳緊陪身邊　她「皺眉露擔憂表情」全被拍

記者田暐瑋／綜合報導

陳妍希與陳曉日前正式官宣離婚，引發外界熱議。近日，她被拍到首次公開露面，與好友楊丞琳相約聚會，表情略顯擔憂，似乎有煩心的事情正在處理，而楊丞琳全程守在一旁陪伴。

陳妍希首露面影片

▲陳妍希離婚後首露面。（圖／翻攝自微博）



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當天陳妍希身穿黑色外套、戴口罩，一邊走路還一邊用手機，不時還拿起手機說話發送語音訊息，偶爾還皺起眉頭，臉上盡顯憂心神情，楊丞琳全程陪伴在側，在發現有狗仔拍攝後，迅速拉陳妍希上車，見證兩人深厚的友情。

▲陳妍希離婚後首露面。（圖／翻攝自微博）



根據中國婚姻法規定，夫妻在婚姻存續期間所得的財產，若無特別約定，應歸夫妻共同所有，陳曉與陳妍希結婚8年的財產需平均分配，有業界人士指出，陳曉2017年出演《那年花開月正圓》時，片酬高達3000萬人民幣（約1.3億元台幣），之後身價一路飆漲，電視劇片酬收入至少達3.2億人民幣（約14億元台幣）。

此外，陳曉還有其他代言、商務合作等收入，不過他在2018年和前經紀人于正拆夥時，因為提前解約，需支付高額違約金，據悉手上3部片約的片酬都全數交出，損失超過1億人民幣（約4.4億元台幣）。有傳聞指出，陳曉為了離婚，另外準備1.5億支票及北京豪宅作為條件，但這些細節尚未獲得證實。