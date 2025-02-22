陳沂聲援黑范「控傳染大S有些牽拖」！不解范瑋琪回應：不是2次傷害？

記者黃皓瑋／綜合報導

大S（徐熙媛）2日因流感併發肺炎病逝，享年48歲，令外界震驚又不捨，然而她的好友「黑范夫妻」范瑋琪、陳建州，卻遭酸民質疑是將流感傳染給她的人，讓范瑋琪昨（21日）公開與醫師的對話自清，引發熱烈討論。對此網紅陳沂直言，傳染大S的指控「有些牽拖」，但也坦言不解范瑋琪為何出面自清。

▲陳建州、范瑋琪遭酸民質疑將流感傳染給大S。（圖／翻攝自Facebook／范范 范瑋琪）

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▲陳沂直言指控黑范夫妻傳染大S「有些牽拖」。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

陳沂昨日在個人臉書粉專發文，直言自己不喜歡范瑋琪、陳建州夫婦，「但說句公道話，大S流感離世，網友找戰犯說是范建夫妻傳染，A流還去參加聚會，我覺得是有些牽拖了」。她認為大S的感染源有各種可能性，也猜測范瑋琪、陳建州當時可能認為自己已無症狀，因此才去參加聚會，絕非有意要增加傳染風險。她也向網友喊話：「身為大S的至親好友，朋友離世也是難以想像的悲痛，實在無須苛責。」

▲陳建州、范瑋琪先前與大S一起參加聚會。（圖／翻攝自Instagram／blackielovelife）

然而陳沂也表示，不解范瑋琪為何時隔多日選擇出面自清：「身為公眾人物這些輿論本來就會存在，妳就安安靜靜的讓話題過去不好嗎？」也直言該話題如今已經退燒，卻因為范瑋琪的發言而重新掀起議論，讓她質疑：「對（大S）家屬難道不是二次傷害？」

范瑋琪昨日公開與醫師的對話截圖，醫師表示先前2人的孩子因流感住院，出現發燒症狀的陳建州，也在孩子住院期間服用了特效藥，到1月25日出席聚會時已經沒有傳染力，至於范瑋琪咳嗽了2個月，應該是感染黴漿菌而非流感，並且也已經服用了藥物，因此醫師表示並不是他們將流感傳染給大S，希望他們不要自責。

▲范瑋琪PO出與醫師的對話截圖。（圖／翻攝自IG／fanfan）

范瑋琪公開對話內容的同時，也無奈表示：「我本來不想解釋任何事，但太多的惡意中傷，甚至牽扯到我的孩子我無法忍受。我的孩子痊癒後也待在家裡完全沒有出席歸寧宴。我最好的朋友永遠離開了，我真的希望這世界的惡意能不能少一點，哪怕是一點都好。」

▼陳沂臉書貼文。（翻攝自Facebook／陳沂）

