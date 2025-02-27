ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小孟老師／2月27日星座運勢　巨蟹投資有回報「創業家處女座獲利」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：雙方共同成長

[廣告]請繼續往下閱讀...

感情：貴人相助有成

財運：運用投資工具

幸運色：粉紅色

貴人：魔羯

小人：射手

雙子座

工作：找到創新方案

感情：用心打扮自己

財運：創建穩定收入

幸運色：綠色

貴人：獅子

小人：金牛

天秤座

工作：擴大全球業務

感情：出現新的桃花

財運：適時調整投資

幸運色：綠色

貴人：巨蟹

小人：雙魚

【土象星座】

摩羯座

工作：了解客戶需求

感情：戀愛勇氣重要

財運：增加資產價值

幸運色：綠色

貴人：處女

小人：牡羊

金牛座

工作：贏得忠實客戶

感情：兩人甜蜜約會

財運：客戶購買增加

幸運色：玫瑰色

貴人：水瓶

小人：處女

處女座

工作：執行市場分析

感情：遇見更美愛情

財運：創業成功獲利

幸運色：藍色

貴人：天蠍

小人：雙子

【水象星座】

雙魚座

工作：拓展業務合作

感情：相處嚐到甜頭

財運：資產均衡配置

幸運色：黃色

貴人：金牛

小人：水瓶

天蠍座

工作：促進靈感創意

感情：突發浪漫姻緣

財運：有效節省開支

幸運色：白色

貴人：天秤

小人：巨蟹

巨蟹座

工作：解決複雜問題

感情：伴侶溝通順暢

財運：投資取得回報

幸運色：紅色

貴人：雙子

小人：天蠍

【火象星座】

獅子座

工作：了解競爭對手

感情：曖昧者頻放電

財運：增加職業收入

幸運色：金色

貴人：牡羊

小人：天秤

射手座

工作：應對解決衝突

感情：桃花有貴人運

財運：資產持繼增值

幸運色：黑色

貴人：射手

小人：魔羯

牡羊座

工作：提升品牌名氣

感情：戀愛層次提升

財運：有效財務管理

幸運色：橘色

貴人：雙魚

小人：獅子

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

王偉忠熬過「大S病逝」公開露面：放下吧　范瑋琪遭控害染病..嚴肅「人難不多言」

推薦閱讀

快訊／《花邊教主》蜜雪兒雀柏格陳屍家中！　享年39歲「暴瘦憔悴照」曝光

快訊／《花邊教主》蜜雪兒雀柏格陳屍家中！　享年39歲「暴瘦憔悴照」曝光

逆風挺小優？男星回應了！　吳宗憲：有點多餘

逆風挺小優？男星回應了！　吳宗憲：有點多餘

YTR徐海莉昔被告知「寶寶鼻子沒長出」　淚灑婦產科：像被澆冷水

YTR徐海莉昔被告知「寶寶鼻子沒長出」　淚灑婦產科：像被澆冷水

天王嫂方媛「米蘭機場遭遇搶劫」　陸領事館回應…當地華人曝下場

天王嫂方媛「米蘭機場遭遇搶劫」　陸領事館回應…當地華人曝下場

才曝聲帶已壞6年　男星驚爆罹癌「食道全是白的」：老婆孩子怎麼辦

才曝聲帶已壞6年　男星驚爆罹癌「食道全是白的」：老婆孩子怎麼辦

跳啦啦隊「私密處包5層」！樂天女孩認了：下面都癢癢的 揭背後辛酸

跳啦啦隊「私密處包5層」！樂天女孩認了：下面都癢癢的 揭背後辛酸

《黑白大廚》白種元翻車！「牟暴利、違法」爭議連環爆　YT慘遭出征

《黑白大廚》白種元翻車！「牟暴利、違法」爭議連環爆　YT慘遭出征

木村拓哉逛無印良品！　購物「隨手1舉動」網驚：大明星也這樣？

木村拓哉逛無印良品！　購物「隨手1舉動」網驚：大明星也這樣？

茵聲破尺度脫了！泡溫泉解放泳裝「超兇事業線被看光」側面整片挖空

茵聲破尺度脫了！泡溫泉解放泳裝「超兇事業線被看光」側面整片挖空

抓到了！孫生、酷炫「交流女性私密片」對話曝光　兩人恐面臨刑法

抓到了！孫生、酷炫「交流女性私密片」對話曝光　兩人恐面臨刑法

韓佳人首曝「同一年流產3次」　回憶求子路痛苦：整個人都崩潰了

韓佳人首曝「同一年流產3次」　回憶求子路痛苦：整個人都崩潰了

西班牙三壘手疑遭訕笑到關IG！他嘆台網友「失風範」：一點也不有趣

西班牙三壘手疑遭訕笑到關IG！他嘆台網友「失風範」：一點也不有趣

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／《花邊教主》蜜雪兒雀柏格陳屍家中！　享年39歲「暴瘦憔悴照」曝光

逆風挺小優？男星回應了！　吳宗憲：有點多餘

YTR徐海莉昔被告知「寶寶鼻子沒長出」　淚灑婦產科：像被澆冷水

天王嫂方媛「米蘭機場遭遇搶劫」　陸領事館回應…當地華人曝下場

才曝聲帶已壞6年　男星驚爆罹癌「食道全是白的」：老婆孩子怎麼辦

跳啦啦隊「私密處包5層」！樂天女孩認了：下面都癢癢的 揭背後辛酸

《黑白大廚》白種元翻車！「牟暴利、違法」爭議連環爆　YT慘遭出征

木村拓哉逛無印良品！　購物「隨手1舉動」網驚：大明星也這樣？

茵聲破尺度脫了！泡溫泉解放泳裝「超兇事業線被看光」側面整片挖空

抓到了！孫生、酷炫「交流女性私密片」對話曝光　兩人恐面臨刑法

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

ETtoday每日星座運勢, 星座, 運勢, 小孟老師, 清水孟國際塔羅小孟老師

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 快訊／舔耳揉胸猥褻女助理判8月　宥勝赴法院繳200萬換緩刑
  2. 「八點檔女神」江祖平遭瞎傳裝病不演！嗆她造謠：給自己一點尊嚴
  3. 柯佳嬿「藝名誕生」！親揭背後原因：休息室一直被誤入 真相照曝光
  4. 《花邊教主》蜜雪兒雀柏格驟逝！情人節才放閃：乖乖讓我畫臉的男人
  5. 茵聲破尺度脫了！泡溫泉解放泳裝「超兇事業線被看光」側面整片挖空
  6. 小孟老師／2月27日星座運勢　巨蟹投資有回報「創業家處女座獲利」
  7. 天王嫂方媛「米蘭機場遭遇搶劫」　陸領事館回應…當地華人曝下場
  8. 《請回答1997》CP合體！　徐仁國、鄭恩地情侶裝隔空放閃
  9. 改編李安成名作！《囍宴》邀尹汝貞助陣　獲選金馬奇幻影展開幕片
  10. 木村拓哉逛無印良品！　購物「隨手1舉動」網驚：大明星也這樣？

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366