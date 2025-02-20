ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

50歲謝金燕「辣舞狂搖」炸出腹肌線條！　S曲線全洩網暈：我的鼻血

記者顧齊祐／綜合報導

「姐姐」謝金燕出道超過30年，唱紅許多經典歌曲，現年50歲的她，仍舊維持少女般外貌和火辣身材，深受許多粉絲喜愛。經常在社群平台分享生活日常的她，近日曬出了一段熱舞的影片，見她穿著短版上衣，展現性感身材，模樣相當火辣，讓網友直呼「我的鼻血是妳的戰利品」。

▲謝金燕仍舊維持少女般外貌和火辣身材。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb）

▲謝金燕仍舊維持少女般外貌和火辣身材。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb）

謝金燕昨（19）日在Instagram曬出一段影片，畫面中她綁著一頭長捲髮，旁邊加上蝴蝶結做裝飾，顯得相當可愛。她穿著黑色運動內衣加上粉色短版背心，下身搭配灰色棉褲，露出手臂線條與結實腹肌，畫面十分性感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲謝金燕露出結實腹肌。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb）

▲謝金燕露出結實腹肌。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb）

謝金燕隨著音樂在鏡頭前搖動著身體，一下嘟嘴一下吐舌，展現出S型的迷人曲線，畫面十分吸睛，短短25秒的影片吸引了上萬人觀看。謝金燕也配文寫道「早春辣妹我先當了」，並且表示50歲正是拼的年紀。

▲謝金燕隨著音樂在鏡頭前搖動著身體。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb）

▲謝金燕隨著音樂在鏡頭前搖動著身體。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb）

謝金燕的熱舞影片一經發布，瞬間吸引大批網友圍觀，紛紛留言大讚「姐姐就是甜辣妹」、「這腹肌真的好猛」、「好羨慕的臉蛋跟身材」、「姐姐我的鼻血是妳的戰利品」、「這個臉這個腰，姐姐好辣好美」、「這個腰！說20歲我也信」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

小龍女暢玩2025台灣燈會 逛中華電信攤位體驗AI變臉趣味十足

推薦閱讀

NanaQ爆拍攝時「遭大咖強聞下體」　幫買水卻多個保險套：不舒服

NanaQ爆拍攝時「遭大咖強聞下體」　幫買水卻多個保險套：不舒服

瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片！　出面揭反骨當年內幕：他們說當作藝術

瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片！　出面揭反骨當年內幕：他們說當作藝術

大S樹葬確定延期！　具俊曄不捨愛妻「最新聲明曝光」

大S樹葬確定延期！　具俊曄不捨愛妻「最新聲明曝光」

男星父親出意外！　「樓梯間跌倒撞到頭」鄰居發現急送醫...遺憾過世

男星父親出意外！　「樓梯間跌倒撞到頭」鄰居發現急送醫...遺憾過世

獨家／具俊曄悲傷過度　無限期停工記者會活動全取消

獨家／具俊曄悲傷過度　無限期停工記者會活動全取消

王偉忠長文悼念大S！　回想最後見面「記憶中她最漂亮幸福的一天」

王偉忠長文悼念大S！　回想最後見面「記憶中她最漂亮幸福的一天」

陳曉爆還愛趙麗穎！他算出「今年有機會舊情復燃」　14年前秘戀曝光　

陳曉爆還愛趙麗穎！他算出「今年有機會舊情復燃」　14年前秘戀曝光　

不只孫生！星宣揭2受害女對話「酷炫惡行曝光」　不忍了：總該得到教訓

不只孫生！星宣揭2受害女對話「酷炫惡行曝光」　不忍了：總該得到教訓

快訊／大S驟逝！前任周渝民首度現身　「公開講這件事會很痛苦」

快訊／大S驟逝！前任周渝民首度現身　「公開講這件事會很痛苦」

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　被罵棄養痛揭10年無奈

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　被罵棄養痛揭10年無奈

台籃洋將「日本找樂子」慘遭剝皮！導遊帶錢下跪贖人 哈孝遠證實了

台籃洋將「日本找樂子」慘遭剝皮！導遊帶錢下跪贖人 哈孝遠證實了

橋本環奈爆霸凌「第9位經紀人離職」　傳身心失調…戲還在拍就走人

橋本環奈爆霸凌「第9位經紀人離職」　傳身心失調…戲還在拍就走人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

NanaQ爆拍攝時「遭大咖強聞下體」　幫買水卻多個保險套：不舒服

瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片！　出面揭反骨當年內幕：他們說當作藝術

大S樹葬確定延期！　具俊曄不捨愛妻「最新聲明曝光」

男星父親出意外！　「樓梯間跌倒撞到頭」鄰居發現急送醫...遺憾過世

獨家／具俊曄悲傷過度　無限期停工記者會活動全取消

王偉忠長文悼念大S！　回想最後見面「記憶中她最漂亮幸福的一天」

陳曉爆還愛趙麗穎！他算出「今年有機會舊情復燃」　14年前秘戀曝光　

不只孫生！星宣揭2受害女對話「酷炫惡行曝光」　不忍了：總該得到教訓

快訊／大S驟逝！前任周渝民首度現身　「公開講這件事會很痛苦」

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　被罵棄養痛揭10年無奈

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

謝金燕

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《痞子》男主角壁咚大32歲「嬤級前輩」　女星：胸肌壓過來我真情流露
  2. 中國「限韓令」擋8年終於要解了！最快5月開放　韓媒：跟川普有關
  3. 巫術指導坐鎮！《邪降女帝》咒語、儀式來真的　開拍前先施保護咒
  4. 反骨前團員被問「還缺助理嗎」　艾瑞絲急上火線：再也不請了！
  5. 周曉涵灰色美瞳「對鏡邪笑」成暗黑少女！　驚人反差網嚇：認不出來
  6. 孫生拍臀撩妹辯美式　兩性專家開罵：美國人好委屈
  7. 《哪吒2》被抓包字幕錯字超多！　陸網轟「有損國體」官方發聲了
  8. 50歲謝金燕「辣舞狂搖」炸出腹肌線條！　S曲線全洩網暈：我的鼻血
  9. DK宣布暫退Threads！「過度海巡」情緒狀態惹憂：謝謝所有人關心
  10. 日小隻馬AV女神出意外！　「現場失控狂噴水」攝影機當場濕到壞掉

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366