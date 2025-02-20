50歲謝金燕「辣舞狂搖」炸出腹肌線條！　S曲線全洩網暈：我的鼻血

記者顧齊祐／綜合報導

「姐姐」謝金燕出道超過30年，唱紅許多經典歌曲，現年50歲的她，仍舊維持少女般外貌和火辣身材，深受許多粉絲喜愛。經常在社群平台分享生活日常的她，近日曬出了一段熱舞的影片，見她穿著短版上衣，展現性感身材，模樣相當火辣，讓網友直呼「我的鼻血是妳的戰利品」。

▲謝金燕仍舊維持少女般外貌和火辣身材。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb）



謝金燕昨（19）日在Instagram曬出一段影片，畫面中她綁著一頭長捲髮，旁邊加上蝴蝶結做裝飾，顯得相當可愛。她穿著黑色運動內衣加上粉色短版背心，下身搭配灰色棉褲，露出手臂線條與結實腹肌，畫面十分性感。

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▲謝金燕露出結實腹肌。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb）



謝金燕隨著音樂在鏡頭前搖動著身體，一下嘟嘴一下吐舌，展現出S型的迷人曲線，畫面十分吸睛，短短25秒的影片吸引了上萬人觀看。謝金燕也配文寫道「早春辣妹我先當了」，並且表示50歲正是拼的年紀。

▲謝金燕隨著音樂在鏡頭前搖動著身體。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb）



謝金燕的熱舞影片一經發布，瞬間吸引大批網友圍觀，紛紛留言大讚「姐姐就是甜辣妹」、「這腹肌真的好猛」、「好羨慕的臉蛋跟身材」、「姐姐我的鼻血是妳的戰利品」、「這個臉這個腰，姐姐好辣好美」、「這個腰！說20歲我也信」。