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《黑白大廚》「港點女王」鄭智善宣布深耕台灣　爆「合體張秀卿」真相曝

記者蔡琛儀／台北報導

因韓綜《黑白大廚：料理階級大戰》受到矚目的「中式料理大廚」鄭智善，又被封為「港式點心女王」，相當受到台灣觀眾朋友喜愛，會說一些中文的她，透露自己很喜歡台灣，今（20日）更宣告已在台灣簽約經紀人陳安齊，除了將參與三立的高質感美食實境秀，發展演藝事業，未來也不排除在台灣開餐廳，拓展廚藝料理市場。

▲「港點女王」鄭智善媒體見面會。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼「港點女王」鄭智善宣布深耕台灣。（圖／記者林敬旻攝）

▲「港點女王」鄭智善媒體見面會。（圖／記者林敬旻攝）

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鄭智善憑藉《黑白大廚》暴紅，她的知名度也從料理界打進一般大眾目光。去年她受邀參加KBS綜藝《社長的耳朵是驢耳朵》，因而來台錄製節目，因此接觸知名製作人陳安齊，有趣的是，某天她倆邊走邊聊天，竟被網友拍下大馬路上並肩行進的合照放上Threads，還有人把陳安齊誤認為張秀卿。

鄭智善說：「很開心能來台灣發展，也希望有機會在台灣開餐廳，非常謝謝大家。」她來過台灣多次，透露很喜歡吃原味蛋餅，另外覺得自助餐很特別，有各式菜色，因為南韓少見，會回想起學生時期在大陸念書的情景。她學生時期曾赴大陸揚州大學學習中餐廚藝，現在仍會簡單的中文對話，畢業後返回韓國，她開始擔任專業中餐廚師，後來自立門戶貢獻所學，目前在自己經營的2家中式料理餐廳擔任主廚，主打港式點心。

▲「港點女王」鄭智善媒體見面會。（圖／記者林敬旻攝）

▲鄭智善與台灣經紀人陳安齊。（圖／記者林敬旻攝）

她在男人當家的廚藝領域裡一步步往上爬，成為白手起家的創業女企業家，鄭智善透露自己喜歡台灣的生活步調，陳安齊已為她接洽一檔美食實境秀，她將擔任評審，預計今年中在台灣開拍。未來關於演藝及料理的各種可能，無論新節目或品牌合作，開餐廳或推出料理包，她都樂觀其成。

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