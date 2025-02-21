ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《器子》婁峻碩終於愛到李沐！　三度合作「青梅竹馬升級患難鴛鴦」

記者蕭采薇／台北報導

李沐和婁峻碩在犯罪電影《器子》第三次大銀幕合作，更是他倆終於愛在一起的第一次。這回不只青春浪漫，而是一同經歷生死患難，感情緊密關係再升級。儘管婁峻碩說彼此有默契不尷尬，不過，李沐卻透露：「真的有點尷尬，開拍前有深呼吸！」

▲▼《器子》李沐與婁峻碩。（圖／華映娛樂提供）

▲《器子》李沐與婁峻碩終於「在一起」。（圖／華映娛樂提供）

婁峻碩坦言有對方在，讓他「不會孤單」，彼此會相約去喝咖啡散步。拍起談情說愛的戲，婁峻碩和李沐首度合作的電影《我吃了那男孩一整年的早餐》也是《器子》監製梁宏志所製作。不過，《器子》經歷疫情兩度停拍，其實早在《夏日的檸檬草》之前拍攝，時序上算是他倆的第二次碰頭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼《器子》李沐與婁峻碩。（圖／華映娛樂提供）

▲《器子》是李沐與婁峻碩第三度合作。（圖／華映娛樂提供）
 
李沐說雙方再合作，彼此比較明白對方想法，節奏上也更好配合，「婁是非常非常讓人信任與喜愛的夥伴，真的不是客套話，常常會覺得有他在真是令人安心，非常感謝他。」婁峻碩也說：「《早餐》就已經跟李沐上了很多表演課，算老熟了。

▲▼《器子》李沐與婁峻碩。（圖／華映娛樂提供）

▲《器子》李沐與婁峻碩是患難鴛鴦。（圖／華映娛樂提供）

《器子》有別他倆過往銀幕上的青梅竹馬關係，雙方黏進黏出，雖一度被飾演女方父親的尹昭德試圖拆散：「不准你再靠近我女兒！」但依然同甘共苦，婁峻碩對她說：「我怕我會太喜歡妳」後續當李沐屢屢陷入危險之際，婁峻碩又多次現身救援，彷彿患難鴛鴦。

▲▼《器子》李沐與婁峻碩。（圖／華映娛樂提供）

▲《器子》李沐與婁峻碩再次合作。（圖／華映娛樂提供）
 
他倆有不少愛情戲，勾手、靠肩、互相依偎，熟識了還要談情說愛的感覺？婁峻碩說：「就是因為比較熟，拍攝過程比較放得開，不會有尷尬的問題。」不過，李沐卻是另一種看法：「我還記得開拍前有深呼吸，有種壯士斷腕的即視感。」但李沐也強調：「也因為是他，很有默契，應該只拍了兩次吧！」 《器子》4月11日全台上映。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

向太秀「27歲照片」 網驚：好像郭碧婷！

推薦閱讀

快訊／震撼彈！再婚8年...楊大正深夜突宣布「與山東正式離婚」

快訊／震撼彈！再婚8年...楊大正深夜突宣布「與山東正式離婚」

朴春又發聲稱「李敏鎬要我發的」！　男方打破沉默澄清：並無私交

朴春又發聲稱「李敏鎬要我發的」！　男方打破沉默澄清：並無私交

日小隻馬AV女神出意外！　「現場失控狂噴水」攝影機當場濕到壞掉

日小隻馬AV女神出意外！　「現場失控狂噴水」攝影機當場濕到壞掉

NanaQ爆拍攝時「遭大咖強聞下體」　幫買水卻多個保險套：不舒服

NanaQ爆拍攝時「遭大咖強聞下體」　幫買水卻多個保險套：不舒服

男星父親出意外！　「樓梯間跌倒撞到頭」鄰居發現急送醫...遺憾過世

男星父親出意外！　「樓梯間跌倒撞到頭」鄰居發現急送醫...遺憾過世

獨家／具俊曄悲傷過度　無限期停工記者會活動全取消

獨家／具俊曄悲傷過度　無限期停工記者會活動全取消

楊大正上月才認：還會對山東心動！　「離婚藏3個月」曾笑稱求生欲高

楊大正上月才認：還會對山東心動！　「離婚藏3個月」曾笑稱求生欲高

楊大正、山東和平結束8年婚！　宣告仍會「繼續一起生活」

楊大正、山東和平結束8年婚！　宣告仍會「繼續一起生活」

中國「限韓令」擋8年終於要解了！最快5月開放　韓媒：跟川普有關

中國「限韓令」擋8年終於要解了！最快5月開放　韓媒：跟川普有關

《難哄》開播1天衝Netflix熱門！　3選角陸網對比《偷偷藏不住》

《難哄》開播1天衝Netflix熱門！　3選角陸網對比《偷偷藏不住》

解婕翎抱怨「預約車位被佔走」　車主1句話讓她超錯愕

解婕翎抱怨「預約車位被佔走」　車主1句話讓她超錯愕

《痞子》男主角壁咚大32歲「嬤級前輩」　女星：胸肌壓過來我真情流露

《痞子》男主角壁咚大32歲「嬤級前輩」　女星：胸肌壓過來我真情流露

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／震撼彈！再婚8年...楊大正深夜突宣布「與山東正式離婚」

朴春又發聲稱「李敏鎬要我發的」！　男方打破沉默澄清：並無私交

日小隻馬AV女神出意外！　「現場失控狂噴水」攝影機當場濕到壞掉

NanaQ爆拍攝時「遭大咖強聞下體」　幫買水卻多個保險套：不舒服

男星父親出意外！　「樓梯間跌倒撞到頭」鄰居發現急送醫...遺憾過世

獨家／具俊曄悲傷過度　無限期停工記者會活動全取消

楊大正上月才認：還會對山東心動！　「離婚藏3個月」曾笑稱求生欲高

楊大正、山東和平結束8年婚！　宣告仍會「繼續一起生活」

中國「限韓令」擋8年終於要解了！最快5月開放　韓媒：跟川普有關

《難哄》開播1天衝Netflix熱門！　3選角陸網對比《偷偷藏不住》

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

器子, 婁峻碩, 李沐

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《器子》婁峻碩終於愛到李沐！　三度合作「青梅竹馬升級患難鴛鴦」
  2. 楊大正、山東和平結束8年婚！　宣告仍會「繼續一起生活」
  3. 楊大正上月才認：還會對山東心動！　「離婚藏3個月」曾笑稱求生欲高
  4. 翁馨儀認記性差「吃飯忘結帳」　糗曝店員衝出過程：很丟臉！
  5. 朴春又發聲稱「李敏鎬要我發的」！　男方打破沉默澄清：並無私交
  6. 快訊／震撼彈！再婚8年...楊大正深夜突宣布「與山東正式離婚」
  7. 《痞子》男主角壁咚大32歲「嬤級前輩」　女星：胸肌壓過來我真情流露
  8. 中國「限韓令」擋8年終於要解了！最快5月開放　韓媒：跟川普有關
  9. 巫術指導坐鎮！《邪降女帝》咒語、儀式來真的　開拍前先施保護咒
  10. 反骨前團員被問「還缺助理嗎」　艾瑞絲急上火線：再也不請了！

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366