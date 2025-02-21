《器子》婁峻碩終於愛到李沐！　三度合作「青梅竹馬升級患難鴛鴦」

記者蕭采薇／台北報導

李沐和婁峻碩在犯罪電影《器子》第三次大銀幕合作，更是他倆終於愛在一起的第一次。這回不只青春浪漫，而是一同經歷生死患難，感情緊密關係再升級。儘管婁峻碩說彼此有默契不尷尬，不過，李沐卻透露：「真的有點尷尬，開拍前有深呼吸！」

▲《器子》李沐與婁峻碩終於「在一起」。（圖／華映娛樂提供）

婁峻碩坦言有對方在，讓他「不會孤單」，彼此會相約去喝咖啡散步。拍起談情說愛的戲，婁峻碩和李沐首度合作的電影《我吃了那男孩一整年的早餐》也是《器子》監製梁宏志所製作。不過，《器子》經歷疫情兩度停拍，其實早在《夏日的檸檬草》之前拍攝，時序上算是他倆的第二次碰頭。

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▲《器子》是李沐與婁峻碩第三度合作。（圖／華映娛樂提供）



李沐說雙方再合作，彼此比較明白對方想法，節奏上也更好配合，「婁是非常非常讓人信任與喜愛的夥伴，真的不是客套話，常常會覺得有他在真是令人安心，非常感謝他。」婁峻碩也說：「《早餐》就已經跟李沐上了很多表演課，算老熟了。

▲《器子》李沐與婁峻碩是患難鴛鴦。（圖／華映娛樂提供）

《器子》有別他倆過往銀幕上的青梅竹馬關係，雙方黏進黏出，雖一度被飾演女方父親的尹昭德試圖拆散：「不准你再靠近我女兒！」但依然同甘共苦，婁峻碩對她說：「我怕我會太喜歡妳」後續當李沐屢屢陷入危險之際，婁峻碩又多次現身救援，彷彿患難鴛鴦。

▲《器子》李沐與婁峻碩再次合作。（圖／華映娛樂提供）



他倆有不少愛情戲，勾手、靠肩、互相依偎，熟識了還要談情說愛的感覺？婁峻碩說：「就是因為比較熟，拍攝過程比較放得開，不會有尷尬的問題。」不過，李沐卻是另一種看法：「我還記得開拍前有深呼吸，有種壯士斷腕的即視感。」但李沐也強調：「也因為是他，很有默契，應該只拍了兩次吧！」 《器子》4月11日全台上映。