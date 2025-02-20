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陳文茜罹癌腫瘤暴增嘆「生命最後的路程」　感激：這一生得到太多

記者顧齊祐／綜合報導

資深媒體人陳文茜罹患比肺腺癌更惡的黑色素，後來二次入院做免疫治療，副作用不斷出現的同時，腫瘤也快速增加且增大，病情發展持續令人憂心。時常會在社群平台更新病況的她，近日發了篇長文，語重心長表示「生命可能也應該是最後路程」，讓人看了相當感傷。

▲陳文茜肝臟腫瘤變大暴增。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News）

▲陳文茜肝臟腫瘤變大暴增。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News）

前國健署長邱淑媞近日在Facebook發文，提到「選擇死亡與面對死亡，孰重、孰輕？你會做哪一個」，並舉例了瓊瑤選擇死亡的方式，以及陳文茜與對抗病魔的過程，表示「在逆境中艱毅活著，其實比不願面對磨難而選擇逃離生命、提前死亡，更難上千倍萬倍」，讚嘆陳文茜挺著病痛奮戰不懈的態度，說「敬愛的文茜！謝謝妳的無所畏懼、笑傲江湖」。

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▲陳文茜病情發展持續令人憂心。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News）

▲陳文茜病情發展持續令人憂心。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News）

陳文茜見了之後，也轉發該則貼文，形容道「每一個人的死亡，都是雪花飄落，或許聲音不重，但她墜落碰觸地面時，都是雪花最壯烈的敲撞」，並表示每個人面對生命的態度都是不一樣的。接著分享自己對生命的看法「我自小對生命價值的看法，一直不是環繞著自我。我屬於時代的：屬於我自己的信念的，我唯獨不屬於世俗價值中的我」。

▲陳文茜感激所有關心她的人。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News）

▲陳文茜感激所有關心她的人。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News）

陳文茜提及自己體內的黑色素腫瘤，形容說「它不是仙女，卻四處撒花」，接著感嘆道「我看著自己生命可能也應該是最後的這段路程，感恩生命仍有無數個您這樣的人，在我身旁」。最後感激了所有關心她的人「這一生，我得到的已經太多了」，並期許「願我能堅持自己的信念工作直到最後，願我來得及微笑的一一向妳們道聲感謝」。

▲陳文茜期許能堅持自己的信念工作到最後。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News）

▲陳文茜期許能堅持自己的信念工作到最後。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News）

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