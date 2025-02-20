陳意涵靠這招保鮮婚姻！導演尪爽喊「有新老婆」　林心如回應陳妍希婚變

記者蕭采薇／台北報導

林心如、陳意涵20日共同出席品牌活動，兩人都與陳妍希有交情，被問及好友與陳曉宣布離婚消息，林心如表示，自己也是看新聞才知道：「不是一個很輕易的決定，希望大家給他們時間跟空間。」陳意涵則說：「我們本來私底下就比較少聯絡，無論如何，這種事就是祝福（會更好）。」

▲林心如回應好友陳妍希婚變。（圖／記者周宸亘攝）

陳妍希和陳曉婚變傳了一年多，日前正式公開離婚消息。好友林心如出席活動時再度被問到此事時，感歎道：「這對每個人來說都不是很輕易的決定，但已經發生了，希望大家能給他們空間和時間，讓他們自己好好處理、消化。」

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此外，日前大S（徐熙媛）意外在日本病逝，當時林心如曾發文緬懷，而當天活動上正好與大S前任周渝民同台，對此林心如表示：「把悲痛和思念放在心裡，可能是對家屬更好的方式。」

▲「Loro Piana 100 Years期間限定店」開幕記者會，（左起）劉以豪、柯佳嬿、林心如、陳意涵、周渝民。（圖／記者周宸亘攝）

同場活動的陳意涵，曾與陳妍希合作《聽說》、《花漾》等電影，被問及好友婚變，陳意涵透露彼此比較少聯絡，「別人的事情不好說。」被問及與老公許富翔如何維持婚姻甜蜜，陳意涵笑說，每次為了工作換髮型，回家後老公就會說：「哇，好像得到一個新老婆。」

▲陳意涵分享婚姻保鮮秘訣。（圖／記者周宸亘攝）

上週情人節，許富翔也送了玫瑰花表達愛意，陳意涵笑說：「我一直拍照，要給老公滿滿的情緒價值。」不過後來花就被女兒搶走，可說是「最強小三」。