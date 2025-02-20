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律師勾結詐騙集團賺1500萬！　李怡貞怒咒無良同行：真該絕子絕孫

記者劉宛欣／綜合報導

桃園市副市長王明鉅家人遭詐騙1500萬元，檢警查出案件後要求其報案，但沒想到家人竟向詐團求助，還透過詐團聘律師打官司，律師也是詐團臥底，桃園地檢署近日偵結，將詐團、律師等9人起訴。對此，知名網紅律師李怡貞見同行為賺錢不擇手段，在臉書開轟「真的該絕子絕孫」。

▲李怡貞砲轟無良同行。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

▲李怡貞經常在臉書分享時事看法。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

李怡貞20日在臉書分享該案件的相關報導，分享看法寫下「現在真的很多道貌岸然的律師，私下幹一些骯髒事」，吐露了對行業的觀察，接著無奈表示：「詐騙案件已經讓多少家庭破碎，甚至付出人命的代價，身為律師更應該知道這點。」最後氣得忍不住詛咒嫌犯「身為律師跟詐騙集團勾結賺快錢真的是很值得絕子絕孫」。

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▲李怡貞砲轟無良同行。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

▲李怡貞砲轟無良同行。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

詐騙集團假冒檢警，以個資盜用和洗錢為由恐嚇桃園副市長王明鉅家人，怎料真檢警發現後立刻通知王家人，王家人卻反向詐團求助，還接受了詐團介紹的臥底律師，被用話術安撫了下來，甚至向假檢警通報情況，最後被詐騙1500萬元。王家人抵押房地產借款3000萬元，詐團多次取款後案件才曝光。目前，檢方起訴詐團及律師等9人，並請求對主要嫌疑人判處5年以上刑期。

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