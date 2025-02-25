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小孟老師／2月25日星座運勢　雙魚懂用資源「發揮獨特才能」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：贏得團體信任

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感情：調整相處進度

財運：等待出脫時刻

幸運色：紅色

貴人：天蠍

小人：巨蟹

雙子座

工作：促進知識分享

感情：心靈溝通默契

財運：跟著風向前進

幸運色：金色

貴人：牡羊

小人：處女

天秤座

工作：採用創新科技

感情：多點甜言蜜語

財運：貴人出現得救

幸運色：藍色

貴人：水瓶

小人：射手

【土象星座】

摩羯座

工作：推動組織進步

感情：兩人相依相偎

財運：發揮多方實力

幸運色：灰色

貴人：雙子

小人：水瓶

金牛座

工作：開展跨部合作

感情：誓言永恆珍惜

財運：喜迎豐收獲利

幸運色：粉紅色

貴人：雙魚

小人：天蠍

處女座

工作：提升工作效能

感情：營造美好未來

財運：無法面對挫折

幸運色：黑色

貴人：天秤

小人：牡羊

【水象星座】

雙魚座

工作：運用網絡資源

感情：努力經營關係

財運：發揮特有專長

幸運色：白色

貴人：魔羯

小人：金牛

天蠍座

工作：培養正面心態

感情：照顧對方感受

財運：發展大落大起

幸運色：綠色

貴人：處女

小人：雙魚

巨蟹座

工作：節省會議時間

感情：表達真正情感

財運：尋找更高目標

幸運色：玫瑰色

貴人：獅子

小人：魔羯

【火象星座】

獅子座

工作：縮短作業流程

感情：能夠接受對方

財運：進修獲利成長

幸運色：綠色

貴人：巨蟹

小人：天秤

射手座

工作：成功面對挑戰

感情：可以說出心聲

財運：等待投資時機

幸運色：橘色

貴人：金牛

小人：獅子

牡羊座

工作：有效管理情緒

感情：珍惜感激彼此

財運：運氣穀底攀升

幸運色：黃色

貴人：射手

小人：雙子

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