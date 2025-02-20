台籃洋將「日本找樂子」慘遭剝皮！導遊帶錢下跪贖人 哈孝遠證實了

記者潘慧中／綜合報導

哈孝遠除了藝人身分，也在SBL台啤擔任助理教練。他近日上節目坦言，有次賽後和隊友們一起飛去日本玩，其中一位洋將獨闖聲色場所找樂子，不久後竟接到對方的求救對話，連忙和導遊帶著現金趕去現場，結果一開門就看到「10幾個穿著黑西裝的日本人」。

▲哈孝遠分享洋將在日本找樂子卻遇上黑道的經歷。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



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哈孝遠在《11點熱吵店》透露，該洋將先獨自前往歌舞伎町附近的一間聲色場所消費、玩泡泡浴，但就在他和其他人準備吃拉麵時，突然接到對方要他帶5萬8日幣來找自己的求救電話，原來對方以為日本人也會收美金。

▲該洋將本來只帶美金。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



不只這樣，該洋將隔天晚上換好5萬日幣後，又闖了另一家聲色場所，未料再度打電話向哈孝遠求救。哈孝遠這次帶著導遊一起前往，結果開門就看到10幾個黑衣人，而該洋將畢恭畢敬地坐著，「第一次看到我們那個老外這麼孬。」

▲該洋將隔天再度打電話求救。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



知道事情不對勁的導遊，馬上要哈孝遠拿出身上所有的日幣，接著走過去跟一位看似老大的人講到一半，還突然下跪直說對不起，最後再掏出哈孝遠給的20萬日幣，那位老大才心不甘情不願地放人。

▲▼導遊拿錢下跪贖人。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



原來該洋將這次誤闖了一間剝皮店，進門就看到很多漂亮女生，結果還沒享受到，只點了一杯酒和一盤西瓜就被要求付30萬日幣。

▲▼該洋將只點一杯酒和一盤西瓜就被要30萬日幣。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

