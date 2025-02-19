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泱泱越南曬細肩辣照轉身「解放大片裸背」！　網暈：這麼辣可以嗎

記者顧齊祐／綜合報導

泱泱（吳泱潾）2017年正式成為《木曜4超玩》主持群後，就此打開知名度。平常生活忙碌的她，仍不時會在社群網站記錄工作點滴，近日她就曬出了她去越南遊玩的辣照，秀出大片裸背，火辣指數破表，立刻吸引大批網友朝聖，直呼「這麼辣可以嗎」。

▲泱泱曬出一系列去越南遊玩的辣照。（圖／翻攝自Facebook／泱泱 LYNN）

▲泱泱曬出一系列去越南遊玩的辣照。（圖／翻攝自Facebook／泱泱 LYNN）

泱泱在Facebook曬出了一系列辣照，畫面中她戴著一頂圓頂草帽，配上一副黃色方框的太陽眼鏡，顯得相當愜意。她的身上則穿著米色細肩帶洋裝，露出了肩頸與鎖骨線條，而腰部的左右兩側還開著半圓形的大洞，展示了纖細的小蠻腰，畫面非常吸睛。

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▲泱泱露出了肩頸與鎖骨線條與纖細的小蠻腰。（圖／翻攝自Facebook／泱泱 LYNN）

▲泱泱露出了肩頸與鎖骨線條與纖細的小蠻腰。（圖／翻攝自Facebook／泱泱 LYNN）

泱泱接著轉過身來，背後竟幾乎沒有布料遮掩，僅用胸前延伸至後方的布料，綁成蝴蝶結支撐衣服，大方秀出了白皙的美背，畫面十分火辣。泱泱也在貼文中寫道「Happy valentine，終於整理到越南峴港的照片，這邊發可以當手機桌布的長度」。

▲泱泱轉過身大方露出美背。（圖／翻攝自Facebook／泱泱 LYNN）

▲泱泱轉過身大方露出美背。（圖／翻攝自Facebook／泱泱 LYNN）

照片曝光後，立刻吸引了大批粉絲朝聖，紛紛留言大讚「這麼辣，可以嗎」、「背吸引到了，很有愛的感覺」、「阿娘喂～太辣」、「選不出來哪個當桌布…都是我的首選」、「這泱也太辣」。

▲泱泱的露背美照吸引了大批粉絲朝聖。（圖／翻攝自Facebook／泱泱 LYNN）

▲泱泱的露背美照吸引了大批粉絲朝聖。（圖／翻攝自Facebook／泱泱 LYNN）

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