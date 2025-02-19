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拍八點檔連珠炮飆罵爆紅！　苗可麗市場目睹「地主罵攤商」開口了

記者陳芊秀／綜合報導

女星苗可麗拍八點檔爆紅，憑《台灣霹靂火》的反派角色「李豔萍」成為全台灣觀眾最熟悉的人物，近年同時活躍主持、戲劇，並奪金鐘獎肯定。而她在戲裡連珠炮開罵的形象深植人心，最近分享排隊目睹飆罵現場，引發網友關注。

▲▼苗可麗市場排隊目睹「地主罵攤商」，看不下去上前開口了。（圖／翻攝自YouTube、臉書）

▲苗可麗市場排隊目睹「地主罵攤商」，看不下去上前開口了。（圖／翻攝自YouTube、臉書）

苗可麗在今年過年除夕時去市場，正在一家生意興隆的雞肉攤排隊時，意外目賭攤商與地主之間爆發口角，現場氣氛一度緊繃。當時大排長龍，她看到一名男子不斷對攤商咆哮，原來男子是市場的大地主，所有攤商都是向地主承租，由於過年人潮洶湧，顧客不小心踩到了地主設定的「無形界線」，引發地主不滿。

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當時攤商一邊手忙腳亂，一邊向所有人道歉，又要應付地主。苗可麗見此狀況，「我決定去打破這個即將爆炸的能量場」，接著離開排隊隊伍，往前走到攤商跟地主中間，大聲向攤商說：「新年快樂！」地主頓時停止咒罵，正陷入思考之際，她繼續拉開嗓子跟攤商聊天，謝謝攤商辛苦，「我完全無視地主的存在，把他當空氣，只見地主一直看著我們的互動，他忽然驚覺他的表演無法繼續，因為所有的注意力已不在他身上，他安靜的走到一邊，頓時所有的人鬆了一口氣……」。最後市場回歸應有的熱鬧氛圍。

苗可麗當時看著地主孤獨的身影，心想：「他有如此的財富，如果能讓更多人讚揚他，我想他的福報可以為自己為他人，帶來更大的利益」。而網友稱讚她的正能量，也有人笑回「當下沒有拿出公車萍的氣魄」、「怕被姐姐罵啦」、「哈哈！地主一定常看妳的戲，知道妳不好惹，罵人的工夫，那裡贏得了妳的連珠炮」！

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