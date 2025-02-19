看親妹追星「都過30了要追到何時」　林可彤有idol後改口：我好快樂

記者劉宜庭／綜合報導

女星林可彤昨（18日）曬出觀看韓星Rain（鄭智薰）演唱會的照片，並發長文分享首次體驗追星的感動，幽默表示：「本來看著我妹一直在追星，我還嗤之以鼻，想說你們也都過30了，是要追到什麼時候？但……我現在也是個有idol的人了，我。好。快。樂。」一番言論引發許多追星族共鳴。

▲林可彤追星看Rain演唱會。（圖／翻攝自林可彤臉書）

出道多年的林可彤，近年來除了持續在演藝圈發展，也積極經營個人品牌。她坦言，過去曾以為40歲後應該要轉行，因此早早創立了個人品牌，但如今卻發現：「40+的人看20+的人，我真的看不下去耶。他的惆悵我覺得是在無病生銀（無病呻吟），她自認的無敵努力我覺得不就是日常，他覺得的好棒棒我覺得好平凡…。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，林可彤也說，自己20幾歲的時候，當然也有相同狀況，「我也是下了雨就惆悵，風吹過來我就寫下思念。」正因如此，她忽然發現：「44歲的我，好有存在的價值與空間！應該有很多中年老少女需要我吧？」並笑稱如果大家不留言支持，「以後就要開始發一些感傷再傷感、傷感再感傷的文字了！」她的幽默發言，立刻吸引大批粉絲留言「+1」支持。

▲Rain 15日帶來《Still Raining亞洲巡迴演唱會》在高雄流行音樂中心開唱。（圖／大步整合行銷提供）