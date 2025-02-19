ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

勸汪小菲「吃相好看一點」　孫德榮預言他官司結果：把你的劇本放下吧

記者劉宜庭／綜合報導

娛樂圈知名經紀人孫德榮昨（18日）透過社群平台發表長文，針對汪小菲及其母親張蘭的言行提出嚴厲批評，直言：「請不要再做令人不舒服又是假象的思念。」

▲▼孫德榮 Gino蔡東威 凱文羊 李明川 神秘恐龍 / 迎金龍過好年孫種來了直播帶貨首秀。（圖／記者周宸亘攝）

▲孫德榮發文向汪小菲喊話。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

孫德榮在文中強調，汪小菲的行為已讓外界看清他的真實面貌，並提醒：「你要做什麼表演我們沒有意見，但請不要忘了你對你的前妻做了什麼。」他認為，汪小菲應該維持應有的風度，不要讓自己成為「大家的笑話」。此外，他也對張蘭喊話：「賺錢固然重要，但請賺得心安理得，不要踩著別人的屍體往上爬。」他質疑：「這樣的錢，你真的賺得心安理得嗎？」並強調：「大S從頭到尾都沒有對不起你們。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

孫德榮在文中點出汪小菲的「京城四少」身份，強調這個名號與大S的影響力脫不了關係，他語重心長地說：「錢固然重要，但親情更超越銅臭味，我沒有別的意思，官司你一定不會輸，但麻煩你吃相好看一點，汪小菲先生你可是一介紳士，但這些日子你讓大家看笑話了。」

▲張蘭、汪小菲斷絕關係三部曲。（圖／翻攝自微博）

▲汪小菲、張蘭。（圖／翻攝自微博）

孫德榮進一步向汪小菲喊話：「小菲，你的母親已經不缺錢了，請對曾經是一家人的媳婦家庭留點情份。」他表示，雙方曾經是一家人，卻因金錢問題反目，他「極不諒解」，並直言：「我們讓事情簡單一點，相信大S也希望簡單處理，大家還可以相處。」最後，他提出忠告：「請放下你的劇本，不要再傷害別人了。」此文一出，迅速在網路上引發熱議，外界對汪小菲、張蘭的作為再度掀起討論。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

陳妍希陳曉證實離了8年婚！　傳婚變1年：今後各自安好

推薦閱讀

孫生悲吐「已一無所有」怕撐不下去！　DK喊負責到底：他離世，我會離世

孫生悲吐「已一無所有」怕撐不下去！　DK喊負責到底：他離世，我會離世

公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」　爆曾被傷害2次

公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」　爆曾被傷害2次

孫生才遭解約「女友發聲了」！　曬黑圖：還有多少隱瞞？

孫生才遭解約「女友發聲了」！　曬黑圖：還有多少隱瞞？

大S生前經濟狀況遭拖垮！　汪小菲「丟下債務」屁股拍拍回北京

大S生前經濟狀況遭拖垮！　汪小菲「丟下債務」屁股拍拍回北京

快訊／反骨男孩正式切割孫生！　解約道歉：多次勸誡都沒改善

快訊／反骨男孩正式切割孫生！　解約道歉：多次勸誡都沒改善

劉容嘉「億級男友」身分曝光！秘戀13年同居2億豪宅　還有司機接送

劉容嘉「億級男友」身分曝光！秘戀13年同居2億豪宅　還有司機接送

快訊／八點檔女星黃瑄坦承已離婚　離婚條件也隨之曝光

快訊／八點檔女星黃瑄坦承已離婚　離婚條件也隨之曝光

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　被罵棄養痛揭10年無奈

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　被罵棄養痛揭10年無奈

反骨解約孫生「酷炫發聲了」！　鬆口認很難過：我累了

反骨解約孫生「酷炫發聲了」！　鬆口認很難過：我累了

大S過戶2億豪宅安撫S媽！再婚具俊曄母女曾鬧翻…傳他留台到樹葬

大S過戶2億豪宅安撫S媽！再婚具俊曄母女曾鬧翻…傳他留台到樹葬

吳宗憲鐵腕解約小優幕後原因曝　賠償金曝光經紀公司主管不願再忍

吳宗憲鐵腕解約小優幕後原因曝　賠償金曝光經紀公司主管不願再忍

陳曉前經紀人昔PO文掀揣測！　他酒後吐真言「婚後始終愛著那女孩」

陳曉前經紀人昔PO文掀揣測！　他酒後吐真言「婚後始終愛著那女孩」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫生悲吐「已一無所有」怕撐不下去！　DK喊負責到底：他離世，我會離世

公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」　爆曾被傷害2次

孫生才遭解約「女友發聲了」！　曬黑圖：還有多少隱瞞？

大S生前經濟狀況遭拖垮！　汪小菲「丟下債務」屁股拍拍回北京

快訊／反骨男孩正式切割孫生！　解約道歉：多次勸誡都沒改善

劉容嘉「億級男友」身分曝光！秘戀13年同居2億豪宅　還有司機接送

快訊／八點檔女星黃瑄坦承已離婚　離婚條件也隨之曝光

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　被罵棄養痛揭10年無奈

反骨解約孫生「酷炫發聲了」！　鬆口認很難過：我累了

大S過戶2億豪宅安撫S媽！再婚具俊曄母女曾鬧翻…傳他留台到樹葬

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

孫德榮, 汪小菲, 張蘭, 大S, 徐熙媛

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 王大陸逃兵「富豪爸痛心發聲」！破億驚人家世起底　曾強制送美念軍校
  2. 勸汪小菲「吃相好看一點」　孫德榮預言他官司結果：把你的劇本放下吧
  3. 56歲吳倩蓮「銀灰白髮」近照曝光！　閃嫁圈外人消失螢光幕14年
  4. 許藍方被爆「同居王少偉」！回應藏亮點 他經紀人鬆口：請見諒
  5. 孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　被罵棄養痛揭10年無奈
  6. 周湯豪豪宅爆「同區域裝潢改6次」！稱細節控：感覺不對　經紀人認了
  7. 綠茶遭控詐騙親發聲！　「沒有消失不聯繫」揭女股東強行取錢內幕
  8. 小孟老師／2月19日星座運勢　天蠍追愛就要主動
  9. 汪小菲母子遭爆「45億藏錢台灣」！虛報營收作假帳　台灣親人被當人頭
  10. 大S驟逝2週「阿雅首公開現身」！被拍素顏0偽裝 心碎嘆：痛苦無常

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366