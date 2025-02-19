勸汪小菲「吃相好看一點」　孫德榮預言他官司結果：把你的劇本放下吧

記者劉宜庭／綜合報導

娛樂圈知名經紀人孫德榮昨（18日）透過社群平台發表長文，針對汪小菲及其母親張蘭的言行提出嚴厲批評，直言：「請不要再做令人不舒服又是假象的思念。」

▲孫德榮發文向汪小菲喊話。（圖／資料照／記者周宸亘攝）



孫德榮在文中強調，汪小菲的行為已讓外界看清他的真實面貌，並提醒：「你要做什麼表演我們沒有意見，但請不要忘了你對你的前妻做了什麼。」他認為，汪小菲應該維持應有的風度，不要讓自己成為「大家的笑話」。此外，他也對張蘭喊話：「賺錢固然重要，但請賺得心安理得，不要踩著別人的屍體往上爬。」他質疑：「這樣的錢，你真的賺得心安理得嗎？」並強調：「大S從頭到尾都沒有對不起你們。」

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孫德榮在文中點出汪小菲的「京城四少」身份，強調這個名號與大S的影響力脫不了關係，他語重心長地說：「錢固然重要，但親情更超越銅臭味，我沒有別的意思，官司你一定不會輸，但麻煩你吃相好看一點，汪小菲先生你可是一介紳士，但這些日子你讓大家看笑話了。」

▲汪小菲、張蘭。（圖／翻攝自微博）



孫德榮進一步向汪小菲喊話：「小菲，你的母親已經不缺錢了，請對曾經是一家人的媳婦家庭留點情份。」他表示，雙方曾經是一家人，卻因金錢問題反目，他「極不諒解」，並直言：「我們讓事情簡單一點，相信大S也希望簡單處理，大家還可以相處。」最後，他提出忠告：「請放下你的劇本，不要再傷害別人了。」此文一出，迅速在網路上引發熱議，外界對汪小菲、張蘭的作為再度掀起討論。