孫生女友「IG遭洗版快逃」　網刷一排勸分手：別浪費時間！

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber反骨男孩成員孫生去年涉及騷擾，遭指控拍臀撩妹，台北地院審結，判他5月徒刑、得易科罰金，可上訴。孫生事後三度在社群道歉，不過部分網友仍不買單，甚至還湧入女友多芬的IG貼文底下洗版，紛紛留言要她趕快分手。

▲孫生、多芬日前認愛。（圖／翻攝自Instagram／_dfen_bb）



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多芬昨（17）日在社群曬出一張近照，她穿著一件黑色連帽上衣，大露深V。她將頭發披肩，表情略帶沉思，眼神直視鏡頭。照片曝光後雖有網友稱讚她漂亮，不過也有不少人提出建議，認為她應該結束與男友孫生的關係，甚至直言不諱地表示，她不該再浪費青春，應該考慮找其他願意結婚的男性，以免耽誤自己，紛紛留言「快逃吧」、「趕快分手。」

▲多芬IG貼文被網友洗版。（圖／翻攝自Instagram／_dfen_bb）

事實上，孫生昨（17）日透過IG發限動三度道歉，不過畫面中卻可見到他媽媽跑來要錢，讓他邊哭邊說：「媽，我真的不行了，算我求求你，夠了，我做錯事，我錯了，不要再來鬧了。」雖然目前該篇限動已被刪除，但仍掀起熱議。孫生在文中坦承自己拍妹臀的行為不當，並進一步透露，最近幾天一直在嚴格自我反省，且感受到了外界對他的嚴厲批評，為此他承諾將會進行改變。內容曝光後掀起兩派討論。

▲孫生媽媽又來討錢，他淚崩哭了。（圖／翻攝Instagram／soon6669）