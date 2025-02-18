王大陸涉嫌逃兵！胡宇威、小煜認也沒當兵　未從軍原因曝光

記者孟育民／台北報導

藝人王大陸今（18）日傳出因涉及逃兵役遭逮捕，最後以15萬交保，據了解，他疑似豪砸百萬找來專門集團，騙過醫師開假證明，消息曝光後引發外界討論及關注。胡宇威、李霈瑜（大霈）、楊奇煜（小煜）、文姿云、喬瑟夫、郭芝吟、超認真少年今（18日）出席公視《不在我的世界當勇者》上檔記者會，談及兵役問題，胡宇威和小煜坦言也沒有當兵，關鍵原因曝光了。

▲胡宇威、李霈瑜（大霈）、楊奇煜（小煜）、文姿云、喬瑟夫、郭芝吟、超認真少年出席公視《不在我的世界當勇者》上檔記者會。（圖／記者林敬旻攝）

胡宇威透露因為自己是美國籍，所以不用在台灣當兵，他曾想考美國空軍，不過礙於視力問題，最後選擇考美國海軍，也有如願有考上，但在家人的建議下，放棄當軍人的夢想，「爸媽要我試試看別的路，美國海軍沒有很難考，當下只想說可以趕快考一考，能有不同的選擇。」

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另外，小煜則因為僵直性脊椎炎的關係沒有當兵，他坦言現在要起床時，常常要花個10來分鐘慢慢暖身，不可以瞬間起來，否則會非常疼痛。

▲胡宇威、楊奇煜坦言自己也沒當兵。（圖／記者林敬旻攝）

據了解，王大陸為了閃躲兵役，找來了專門的集團，在背後下指導棋，並豪砸新台幣100萬，在集團的建議下假裝心臟問題，並以此騙過醫師開出診斷證明，躲過兵役，而稍早他偵訊後被移送新北地檢署。