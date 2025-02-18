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陳妍希、陳曉8個月前就被「4陸狗仔爆料」6婚變徵兆！　前年最後合體

記者張筱涵／綜合報導

大陸演員陳曉與台灣女星陳妍希今（18日）共同發文證實離婚，消息一出震驚眾人，許多網友感嘆：「原本以為只是傳聞，沒想到是真的。」事實上，兩人早在去年 6 月就被多名大陸狗仔爆料已分居，且互動明顯減少，甚至還被預測會在今年春節後正式對外宣布離婚，如今消息成真，令外界熱議。

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外送稿用　▲▼陳曉　陳妍希。（圖／翻攝自陳曉微博、陳妍希IG）

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▲陳曉和陳妍希離婚。（圖／翻攝自陳曉微博、陳妍希IG）

去年 6 月 19 日，大陸狗仔「推理君江小宴」、「劉大錘」、「吃瓜少女」、「頂流剋星張姐」等人爆料，指陳妍希與陳曉的夫妻互動逐漸減少，與過去頻繁探班的狀況大不相同。例如陳曉拍攝《冰與火》時，陳妍希曾帶著孩子前往探班，但近來此類畫面已不復見。此外，2024 年春節期間，陳妍希並未如往年一樣回陳曉老家過年，而兩人最後一次公開合體露面則是 2023 年 5 月 31 日，也就是陳妍希的生日，之後便再無同框。

▲陳妍希（圖／翻攝自微博／陳妍希）

▲陳妍希和陳曉最後一次合體現身是在2023年陳妍希生日。（圖／翻攝自微博／陳妍希）

▲▼陳妍希被大陸4狗仔爆離婚。（圖／翻攝自微博）

▲陳妍希過往會去探班陳曉。（圖／翻攝自微博）

▲▼陳妍希更新Vlog，手上沒了婚戒。（圖／翻攝自小紅書）

▲陳妍希去年8月就沒戴婚戒了。（圖／翻攝自小紅書）

值得注意的是，陳曉去年 7 月 5 日迎來生日時，陳妍希已連續 2 年未在社群平台發文祝賀，進一步加深婚變傳聞。而在 2024 年 8 月 20 日，她被發現手上未佩戴婚戒，且夫妻倆在社群平台及公開場合完全沒有互動。今年初，陳曉捐款幫助西藏地震災民，但捐款名單上僅有他個人名字，並未提及陳妍希，夫妻關係早已引發外界關注。如今兩人正式宣布離婚，也讓這段 8 年婚姻畫下句點。

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