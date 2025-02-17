八點檔女星傳5年跨國婚變！飛新加坡「一家三口沒合體」公司回應

記者黃庠棻／台北報導

女星黃瑄以模特兒身份出道，之後轉往電視劇發展，演過多部八點檔，包含《天道》、《一家團圓》、《多情城市》等，2017年與新加坡籍圈外人馬卡龍先生結婚，兩人育有一子，夫妻倆分隔兩地生活，在今（17）日傳出婚變謠言，經紀人聞言也回應《ETtoday星光雲》。

▲黃瑄2017年與新加坡籍圈外人馬卡龍先生結婚。（圖／翻攝自臉書）

黃瑄與新加坡籍老公分隔兩地生活，2023年開始把5歲的兒子送到新加坡唸書，日前主演的八點檔《天道》殺青後，她飛到新加坡探望兒子，當時她似乎獨自下榻膠囊旅館，一家並未三口同框，因此有了婚變的傳聞，週刊表示她回應「嗯，分開一陣子了」。

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▲黃瑄2017年與新加坡籍圈外人馬卡龍先生結婚。（圖／翻攝自臉書）

不過，《ETtoday星光雲》詢問黃瑄經紀人，對方透露黃瑄跟丈夫確實分隔兩地，會為了小孩的關係飛來飛去，經紀公司表示「因為離婚是藝人的私事，沒有特別去詢問，黃瑄也沒有告知公司相關事情」，而黃瑄明（18）日將會出席新戲《寶島西米樂》開鏡記者會，將會正面回應此事。

▲黃瑄2017年與新加坡籍圈外人馬卡龍先生結婚。（圖／翻攝自臉書）