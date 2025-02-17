台灣女團紅到國際！babyMINT登上英國雜誌　成員全嚇歪了

記者吳睿慈／台北報導

女團babyMINT於8月正式出道，並於12月推出成團首張迷你專輯《BBMatrix ∞》，也受邀至東京演出，展現勢如破竹的海外人氣，日前更入選英國知名音樂雜誌《NME》2025年的「NME 100」名單，babyMINT為華語音樂圈首組入選「NME 100」之團體，令幾位成員相當驚喜。

▲babyMINT登上英國雜誌。（圖／華研國際提供）



「NME 100」為《NME》每年所選出的全世界潛力新人名單，不只Billie Eilish、Dua Lipa等新生代樂壇天后曾入選，南韓女團IVE、LE SSERAFIM、NewJeans也皆曾獲得此肯定。babyMINT過去曾接受《NME》專欄訪問，該文章標題稱babyMINT「正在創作不拘一格、無法抗拒的流行歌曲」，給予其高度讚賞，成員Vikky當時在訪問中說道：「我們很奇怪，但我們樂於接受，這就是babyMINT！」而babyMINT的「奇怪」也成功出圈，被國際看見。



babyMINT這次入選「NME 100」被世界看見，而她們也再次將歌曲〈Hellokittybalahcurri hellokitty美味しい〉推向國際。對於入選的心情，babyMINT直呼榮幸：「真的是太不可思議了！非常謝謝NME給我們這麼大的肯定，我們會繼續努力，展現更多好玩又好聽的作品跟演出給大家！」同時也希望未來能夠到更多地方與粉絲見面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲babyMINT獲得英國雜誌《NME》的肯定。（圖／華研國際提供）



babyMINT出道以來，無論是歌曲或是MV都帶給大眾許多驚喜，同時她們也積極參與各式類型的活動，日前還受邀擔任台北國際動漫節開幕表演嘉賓，吸引大批人潮駐足，展現了babyMINT的多元魅力，無論在海內外皆成功收穫高人氣，令人十分期待她們未來的發展。