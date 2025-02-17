網敲碗《分手擂台》…陽帆私下反應曝光！　女兒安吉小時候留陰影

記者黃庠棻／台北報導

由沈玉琳製作、陽帆主持的《分手擂台》是台灣2006年推出的一檔綜藝節目，會邀請感情破裂的人上節目，浮誇的故事內容在當年掀起轟動，日前官方釋出預告片，引發不少觀眾期待，但官方事後表示是為新戲宣傳，節目確定不復播。對此，陽帆的女兒安吉今（17）日出席活動，也談及了此事。

▲《分手擂台》為戲宣傳。（圖／翻攝分手擂台2025臉書）

音樂劇《腦內失控的iTunes》舉辦媒體餐敘，謝念祖導演與演員林俊逸、林逸欣、呂紹齊、黃瀞怡（小薰）、ANGIE安吉皆一同出席。陽帆的女兒安吉以歌手身份出道，這一次將會在劇中飾演林逸欣的好友，有唱歌、跳舞的橋段。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲安吉（左二）出席《腦內失控的iTunes》媒體餐敘。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，陽帆在昨（16）日迎來68歲生日，安吉透露今年自己訂好餐廳，全家人一起幫他慶生，還特地寫了卡片，生日禮物特地選了一台音質很好的音響，笑說「爸爸都用ipad播音樂太刺耳，所以乾脆送一台音響」，還爆料父親在家都會播自己的歌來聽。

▲安吉出席《腦內失控的iTunes》媒體餐敘。（圖／記者周宸亘攝）

此外，近期《分手擂台》復播的話題鬧得沸沸揚揚，安吉則透露自己也相當樂見其成，甚至在2年前就要求陽帆回歸節目，她公開父親私底下的反應，表示「爸爸還搞不清楚狀況」，對於社群平台討論熱烈，只回她「這個是工作，不要往心裡去」，言下之意就是短片只是為了戲劇宣傳，並非真的要復播。

▲安吉替父親陽帆慶生。（圖／翻攝自Threads）

而安吉也分享，小時候曾跟著陽帆一起到電視台錄製，坦言當天看著主角們從台上吵到後台，到了後台還繼續大聲爭吵，直言「都有陰影」，被問到父親主持《分手擂台》怎麼都不會笑場，她笑說爸爸平時就是個冷面笑匠，對於節目迴響很大，猜測對方「心裡一定也很開心」。

▲安吉分享小時候錄製《分手擂台》的經歷。（圖／記者周宸亘攝）