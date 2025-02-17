看完《童話故事下集》驚：應列恐怖片！　宋燕旻警告「選離媽寶」

記者劉宜庭／綜合報導

近期話題戲劇《童話故事下集》引發熱烈討論，主播宋燕旻在社群平台上發表觀後感，直言這部片應該被歸類為「恐怖片」，更警告未婚觀眾：「看完可能會讓結婚率和生育率大幅下滑！」她特別強調「遠離媽寶」的重要性：「遠離媽寶、遠離媽寶、遠離媽寶！因為很重要所以要說三次！」引發不少網友共鳴與討論。

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▲《童話故事下集》劇情掀起外界共鳴與討論。（圖／Netflix提供）



宋燕旻表示，即便劇中由劉以豪飾演的角色擁有俊秀外貌，但「媽寶行為」仍無法被原諒，更何況現實中大多數媽寶並沒有偶像級長相。她認為，該劇前半段對於媽寶的人設相當寫實，但後半段的劇情則「過於美好」，擔心觀眾可能會被浪漫的童話情節誤導。

▲《童話故事下集》由劉以豪、柯佳嬿主演。（圖／Netflix提供）



文中，宋燕旻提醒單身女性、男男戀伴侶，選擇伴侶時務必慎重，並強調：「孝順跟愚孝是兩回事，更何況大多數的媽寶都只是把孝順外包，自己根本不孝順。」她也點出，在感情關係中，選擇不會讓自己內耗、委屈的對象至關重要，「1+1要≥2，如果不能讓自己變得更好，至少要跟單身時的身心狀態持平，絕對不能過得更差！」

除了對「媽寶」角色有所批評，宋燕旻也表示，劇中柯佳嬿所飾演的角色讓她「很看不慣」，直言最討厭「委曲求全」的女性，並舉例已逝的女星大S，強調：「如果當初沒有毅然決然結束婚姻，哪能在人生最後擁有真愛相伴？」她呼籲女性在感情中不能一味忍耐，若遇到問題應該勇於溝通、對抗，甚至擁有放棄的勇氣。

此外，宋燕旻分享自身親友經驗，提到已故阿嬤生前也是「名符其實的惹人厭婆婆款」，曾在外用餐時不斷抱怨食物，她則直接回應：「妳最好不要當著請客人的面抱怨，這樣以後沒人會想帶妳出來！」她認為，人生短暫，應該懂得爭取自己的幸福，而非將就，「不要自願在鬼故事裡面當鬼！」

【宋燕旻全文】

《童話故事下集》的分類類別，應該被列為恐怖片，未婚的人看完應該會讓結婚率跟生育率大幅下滑吧！

我必須說重申，遠離媽寶、遠離媽寶、遠離媽寶！因為很重要得說三次！

即使媽寶如劉以豪的長相都無法被原諒，被別說坊間的媽寶們，絕大部分長相都沒有到劉以豪的等級。因為不想暴雷，但我必須說劇前半段很符合媽寶人設的真實人生，但後半段劇情有點太過美好了，各位單身的女士、小姐、或是男男戀的組合，請小心，不要被太浪漫的童話劇情混淆了！

要記住，孝順跟愚孝是兩種不同的東西，更何況大多數的媽寶都不孝順、只是想要把孝順外包！另外，也不要因為低成本的感動陷入滿滿的自我陶醉，拜託各位家長，女生一定要被富養，像我有朋友就被爛男人深夜送的一杯飲料感動萬分，不去看他其它的行為，真的不行。

拜託，選對象一定要選不讓自己內耗、委屈的人！感情中1+1要≥2，如果不能讓自己變得更好，至少得跟單身時的身心狀態持平，絕對不能比自己原本的生活過得更差！因為，真正心疼你的人，就連你打個噴嚏都會擔心你是不是感冒了，怎麼會捨得你受委屈。

但除了媽寶男之外，劇中柯佳嬿的角色，也是我很看不慣的類型，我很討厭委曲求全款！

如果遇到任何的委屈，千萬不要自己唱「愛是恆久忍耐又有恩慈」來洗腦自己，看看已經過世的大S，如果她當時沒有毅然決然切斷婚姻，哪能在人生最後有真愛相伴。

有任何的不滿就應該要提出來溝通，甚至去對抗，也要有捨棄的勇氣。

像我阿嬤生前很愛挑剔，不僅長得很像劇中的柯淑勤，更是名符其實惹人厭婆婆款，非常愛嫌棄，跟每個媳婦都處的很差！有一次，我帶她去吃飯，她會抱怨雞肉是肉雞有打抗生素等等，我就直接跟她說，妳最好不要當請客的人面抱怨，就挑妳想吃的吃，不然以後不會有人願意帶妳出來吃飯，妳就一個人在家當孤單老人，如果可以，最好吃的時候還說很好吃，別人看妳很開心、就會更願意帶妳出來玩。

沒有要妳心存感激，只要妳不挑剔，否則我也可以不接觸妳。

朋友們，人生無常，有碰到媽寶的請及時醒悟，還要自我催眠忍耐的，拜託，妳不會懂得心疼妳自己，也不會有人心疼妳。不要自願在鬼故事裡面當鬼喔。

#童話故事下集 #遠離媽寶男