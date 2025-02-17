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陽光正向植人心！李荷妮稅務遭查「補繳韓幣60億元」　網：幻滅

記者張筱涵／綜合報導

南韓女星李荷妮（이하늬）因稅務問題遭南韓國稅廳高強度查稅，最終被追繳約韓幣60億元（約台幣1.5億元）稅款，這一數額創下韓國演藝圈個人補稅金額的歷史新高，引發外界關注。

▲▼李荷妮。（圖／翻攝自Instagram／honey_lee32）

▲李荷妮爆出曾補繳韓幣60億元的稅金。（圖／翻攝自Instagram／honey_lee32）

根據韓媒《Field News》報導，南韓首爾地方國稅廳於去年9月對李荷妮及她名下的公司「Hope Project」進行稽查，發現其存在稅務問題，最終追繳韓幣60億元（約台幣1.5億元）的稅款，這一數額遠超過過去幾名韓國演員因稅務問題所補繳的金額，例如宋慧喬於2012年補繳約韓幣35億元（約台幣8750萬元）、權相佑於2020年補繳約韓幣10億元（約台幣2500萬元），而近期演員朴熙順則被追繳約韓幣8億元（約台幣2000萬元）。

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據悉，此次稽查起因於國稅廳對李荷妮前經紀公司「Saram Entertainment」的調查，江南稅務署2022年對該公司展開非定期稽查時，發現李荷妮與該經紀公司之間可能涉及逃漏稅行為，於是將消息上報，促成後續的全面調查。

李荷妮自2015年起以「個人企劃公司」模式運作，當時成立了「株式會社荷妮」，2018年更名為「株式會社伊萊允」，並於2022年9月改為「Hope Project」。該公司負責管理她的演藝收入與相關商業活動，她本人擔任該公司代表理事至2023年1月，目前公司由其丈夫J先生擔任代表理事，而李荷妮則擔任內部理事。

▲▼李荷妮。（圖／翻攝自Instagram／honey_lee32）

▲李荷妮和丈夫共同經營經紀公司。（圖／翻攝自Instagram／honey_lee32）

對於外界質疑，李荷妮的經紀公司「Team Hope」出面回應，表示：「李荷妮一直依照財務專家的建議，遵守法律並履行納稅義務，這次的補稅並非刻意逃漏，而是因『稅務機關與財務顧問間的觀點差異』。」此外，經紀公司也強調所有補繳金額已全數繳清，並澄清與惡意逃漏稅無關。

國稅廳內部人士則表示，「透過成立個人企劃公司與原經紀公司聯手避稅」的案例屢見不鮮，因此政府正加強監控此類行為。一名國稅廳官員透露：「我們持續監視這些透過1人企劃公司運作、規避稅務責任的案例，並強化監管措施。」

此外，前國稅廳高層官員也指出：「許多藝人在被調查後，會將問題歸咎於會計錯誤或財務顧問的判斷失誤，但若深入檢視，就會發現這些案件往往與刻意逃漏稅行為有關。」

此次補稅風波對李荷妮的公眾形象造成一定影響，網友們皆表示「藝人到底賺多少錢啊，這更令人衝擊，是這麼有價值的人嗎」、「還真大膽呢，都不怕引起逃稅風波吧」、「太幻滅了」、「明明很有錢為何要做這種事」。

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