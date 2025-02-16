小S弔念姊姊！網翻「大S昔日貼文」全看哭　曾言：有彼此世界就完整

記者孟育民／台北報導

大S（徐熙媛）春節赴日旅遊期間，2日因患流感併發肺炎猝逝，享年48歲，消息震撼各界。而妹妹小S喪姊14天後，15日在社群網站發文，感謝外界對大S的悼念。貼文超過上萬人留言，紛紛幫小S加油打氣，也有網友翻出過往大S姊妹情深貼文，看完直呼「更想哭了」。

▲大小S感情超越家人。（圖／翻攝自IG）

小S悲痛處理大S後事，即便有努力想完成姊姊生前訴願，在告別式不要過度傷心，但人還是瘦了一圈，令人心疼。大S是小S靈魂的一部份，姊妹倆感情早就超越家人，不少粉絲透過往兩人節目片段緬懷大S，從感動、歡笑轉為淡淡哀傷，也翻出大S昔日微博貼文，她永遠心繫、保護妹妹、如今讓人看了忍不住落淚。

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大S在小S生日時曾發文說：「妹妹出生的第一天，我和姊姊被某個大人帶去醫院去接媽媽和妹妹回家，從此我的人生補上失落的一角。我們是心靈上的大圓滿，我愛妹妹，感謝媽媽生了如此完美的靈魂和世界作伴。」更直言有了妹妹世界已經完整，不敢奢求更多。

▲大S過往貼文都圍繞在小S上。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）

大S更告白喜歡兩人一起工作的時光，姊妹倆可以一起聊天、睡覺、化妝，「很多人問我們是親姊妹嗎？哪有那麼多話聊？我們正是最親的姊妹，所以有聊不完的話。」網友一看落淚表示：「無法想像小S有多痛」、「她們真的是靈魂伴侶」。

