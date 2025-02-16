館長挖呱吉爆粗口片段「這樣有文化？」　他反擊：上一本讀的是什麼

記者黃皓瑋／綜合報導

網紅呱吉（邱威傑）近期因公視預算削減議題槓上館長（陳之漢），雙方隔空交火，呱吉先前發文點名館長直言「沒文化」，日前館長在個人直播中反擊，翻出呱吉過去在大港開唱舞台上爆粗口的片段，質疑「這樣有文化？」對此呱吉14日發文做出回應，也反問館長：「上一本讀的書是什麼？」

▲館長翻出呱吉爆粗口片段。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

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▲呱吉回應館長質疑。（圖／翻攝自Facebook／呱吉）

館長日前在直播中談起遭呱吉稱「沒文化」一事，翻出對方2019年在大港開唱演出的影片反擊，原來當時呱吉在串場談話中，曾對觀眾喊「把你們通通X到脫X」，一番言論引發館長質疑。對此呱吉表示，他當時參加的演出，是一日限定的重金屬樂團，在舞台上的表現是建立在特定的人設上，並強調「重要的是我沒有要證明自己多有文化」。

對於館長的質疑，呱吉也指出：「不論怎麼證明邱威傑這個人沒文化，都無法因此反證館長是一個有文化的人。」還不忘反問對方：「請問館長，你上一本讀的書是什麼？上一次去看舞台劇是什麼時候？最近看的電影又是什麼？上一張好好聽完的音樂專輯又是誰的創作呢？」同時他也向館長喊話：「你證明我沒文化沒用，你要證明自己啊。」

▼呱吉臉書貼文。（翻攝自Facebook／呱吉，如遭刪除請見諒）

