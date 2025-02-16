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具俊曄是2000年代傳奇！3大天王、天后親自伴舞　連劉在錫都為他吶喊

記者吳睿慈／綜合報導

韓流始祖團體酷龍由具俊曄、姜元來組成，台灣觀眾近來雖是以「大S老公」認識他，但其實他是2000年代的傳奇人物，為KPOP歌壇貢獻良多。他喪妻在韓令眾多粉絲不捨，就連天王Rain於15日在高雄開唱時，都默哀大S長達10秒。究竟具俊曄當年有多紅？看他2003年參演《MMF特別演出》的舞台就能知曉，他與三大天王、天后J. Lee、Rain、蔡妍以及隊友姜元來合作舞台，長達15分鐘的表演至今都是經典。

▲▼具俊曄是2000年代傳奇！3大天王、天后親自伴舞　連劉在錫都為他吶喊。（圖／翻攝自Mnet）

▲具俊曄是2000年代傳奇，3大天王、天后曾為他親自伴舞、伴唱。（圖／翻攝自Mnet）

具俊曄與姜元來於1996年組成團體酷龍，他們當年提攜很多後輩，雖然後來姜元來出了嚴重車禍，但具俊曄以「DJ Koo」的名義在歌壇仍活躍著，2003年受邀出演《MMF特別演出》，當年的後輩J. Lee、Rain、蔡妍都為他伴唱及伴舞。

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▲▼具俊曄是2000年代傳奇！3大天王、天后親自伴舞　連劉在錫都為他吶喊。（圖／翻攝自Mnet）

▲▼具俊曄是2000年代傳奇！3大天王、天后親自伴舞　連劉在錫都為他吶喊。（圖／翻攝自Mnet）

▲▼具俊曄是2000年代傳奇！3大天王、天后親自伴舞　連劉在錫都為他吶喊。（圖／翻攝自Mnet）

▲3大天王、天后J. Lee、Rain、蔡妍當年都是具俊曄的後輩。（圖／翻攝自Mnet）

該舞台至今都是韓國觀眾會翻出來的演出，具俊曄先以歌曲〈You’re My Life〉揭開表演序幕，如今的「抒情王子」李正獻聲為他伴唱，接著是天后蔡妍驚喜登場，兩人唱著他的歌曲〈安慰〉，俊男美女的舞台馬上炒熱現場氣氛，再來是當年還是新人的天王Rain，為他伴舞歌曲〈I〉，身為前輩的他舞台魅力超凡，引起陣陣尖叫。

具俊曄一人完成長達15分鐘的唱跳舞台，最後隊友姜元來與他合體，兩人唱著抒情歌〈想著哥哥〉（Thinking of my brother），這段特別舞台既動感又感動，至今都是觀眾會特別回味的演出。

▲▼具俊曄是2000年代傳奇！3大天王、天后親自伴舞　連劉在錫都為他吶喊。（圖／翻攝自Mnet）

▲具俊曄2003年的表演舞台至今都是經典。（圖／翻攝自Mnet）

不僅如此，具俊曄舞蹈實力了得，被封為「韓國版麥可傑克森」，只要給他一段節奏輕快的音樂，就能瞬間展現性感舞姿，他曾出演綜藝節目《X-Man》，該節目由劉在錫、姜虎東主持，因此與劉在錫結交深厚情感，當他在秀一段舞蹈時，劉在錫站在後方激烈吶喊「具俊曄」，顯見兩人的交情，該段舞蹈表演前衛又性感，同樣是觀眾喜愛的表演之一。

▲▼具俊曄是2000年代傳奇！3大天王、天后親自伴舞　連劉在錫都為他吶喊。（圖／翻攝自《X-Man》）

▲▼具俊曄是2000年代傳奇，舞蹈實力非常強，連劉在錫都為他吶喊。（圖／翻攝自《X-Man》）

▲▼具俊曄是2000年代傳奇！3大天王、天后親自伴舞　連劉在錫都為他吶喊。（圖／翻攝自《X-Man》）

正因如此，具俊曄2022年為愛拋下一切來到台灣，才會震撼韓網，敬佩他追愛的毅力與決心，稱讚他是「真男人」、「太帥氣了」，就算遭到大S前夫汪小菲輿論重傷，他還是願意站到鏡頭前表示「我來台灣是為了保護熙媛」。Rain於15日在高雄開唱，親口證實具俊曄在韓娛的地位，再度掀起一陣討論，大部分粉絲都不捨他與大S的愛情太短了。

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具俊曄, 大S, J. Lee, Rain, 蔡妍

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