《外傷重症》秋英宇追蹤辣妹帳號挨轟　「IG最新動向」網嘆：太苛刻

記者劉宛欣／綜合報導

南韓男星秋英宇（秋泳愚）陸續靠著主演《玉氏夫人傳》、《外傷重症中心》走紅，擁有186公分修長比例、帥氣長相，深受劇迷喜愛。不過，先前卻被部分網友發現Instagram追蹤名單充滿近40位辣妹直播主、正妹網紅等，形象大受打擊，他對此道歉「很抱歉我讓大家感到不舒服。」事後被發現陸續退了養眼帳號的追蹤，而如今則是直接將追蹤名單清零。

▲秋英宇成為2025年初最具話題性的演員。（圖／翻攝自秋英宇Instagram）

有眼尖網友發現，秋英宇在爭議發生後，先是將被養眼帳號的追蹤全清掉，然而目前點進他的Instagram個人頁面，則可以發現他的追蹤已經清零，似乎不願再因追蹤名單引起任何爭議，索性一口氣全部退掉，事實上，在他道歉之後，雖還有部分輿論揪著他不放，但也出現了不少支持他的網友，認為男性看養眼正妹很正常，無須如此苛刻。

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▲秋英宇被發現悄悄將追蹤清零。（圖／翻攝自秋英宇Instagram）

秋英宇近來成為大勢演員，Instagram粉絲也一舉突破了百萬，本人對於《玉氏夫人傳》、《外傷重症中心》連續取得成功，表示：「雖然（生活）沒有太大改變，但我覺得自己更應該帶著責任感去工作。真的有很多人給了我幫助和愛，我覺得自己應該要做得更好。」一番言詞似乎也飽含對於陷入爭議一事的心情。