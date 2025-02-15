他高雄開餐廳「一票大咖明星都來剪綵」　鄉民朝聖擠爆現場

記者蔡琛儀／台北報導

曾當選首屆大學先生殊榮，第二屆八大《亞洲新人比賽》亞軍的台語歌手吳俊宏，今（15日）在高雄鳳山為經營的「阿宏飯湯」高雄分店慶賀開幕，人緣好的他，包括台語歌王蔡小虎攜手綜藝天王康康，網紅呱哥、還有所屬的豪記唱片同門歌手楊哲、林姍、七郎、陳思安、蕭玉芬、林良歡、林琇琪、鄔兆邦與沈建豪等12組歌手齊聚為開幕剪綵，熱情粉絲擠爆現場。

▲▼吳俊宏餐廳新分店開幕，眾星都來力挺。（圖／豪記提供）

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蔡小虎表示自己住高雄一定要來站台；近日忙著準備「鑽石舞台之夜」演唱會的康康與吳俊宏相識13年，「當時我在錄音室為歌手製作專輯，巧遇吳俊宏，當時他是新人，正在隔壁錄音室錄新專輯，他主動買了一杯咖啡跟我打招呼，因為咖啡讓我們結緣，現在他也是我主持的中視《綜藝一級棒》節目的固定班底，我們真是有緣啦。」笑說這次剪綵等於是還他13年前的咖啡人情，並以開店過來人的經驗提醒吳俊宏，凡事有把握，要步步為營的謹慎。

經營餐飲事業三年有成，吳俊宏回想2022年為了開店學藝，向名廚好友請益，每天早上8點進廚房到收工回家已半夜12點，每天累到沒力氣洗澡，又怕滿身油煙味影響老婆與小孩，只能睡地板，隔日清晨梳洗再出門工作，咬緊牙硬撐過來，而今再回顧過往，不僅已經回本，每月都有盈餘，還能有第二個「寶貝」問世，真是不可能的任務。

▲吳俊宏開心飯湯店能開新分店。（圖／豪記提供）

當初先在老婆娘家台南開店，父親就一直期盼能在家鄉高雄開店，他就可以方便就近照顧，「很遺憾父親走了二年，我才實現在高雄開店的心願，希望在天上的父親能看到！」高雄新店占地60多坪，除了招牌料理，菜色與工作人員都多了一倍，有40道小菜讓大家選擇，試賣期間每天還未開門營業，即已大排長龍，吳俊宏開心表示感恩，原以為有第一家店的經驗，應該駕輕就熟，但一週下來一天只睡5小時，每天清早都親自去菜場採買，凡事親力親為，直呼快要累死，計畫半年後在高雄市區再開第三間店。