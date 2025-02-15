金馬影后認了有整形！上節目突自爆「臉上縫了89針」原因惹心疼

記者劉宛欣／綜合報導

香港女星惠英紅曾憑電影《血觀音》棠夫人一角拿下金馬獎影后，更是三度奪下香港金像獎最佳女主角，演技廣受肯定，近年將事業重心轉向中國大陸，積極參與各類綜藝節目。近期，她在《演員請就位3》的節目中，突然坦言自己曾經整形，透露過去在臉部縫過89針，此番言論引起了不少觀眾的關注。

▲惠英紅坦言曾經接受整形手術。（圖／翻攝自微博）

惠英紅在節目中表示：「我臉上縫過89針，因為我受過很多傷，所以有需要去整容。」她進一步解釋，自己在拍攝武打戲的過程中，嘴唇、眼角、額頭等部位曾多次遭遇硬物撞擊，導致面部受傷。為了修復而選擇了接受整形手術，並坦承現在的臉可能顯得不自然。對於整形的選擇，惠英紅表示：「你說整容有沒有問題？我覺得如果有需要，那ok。」認為整形並非需要隱瞞的事，應該勇敢說出來。

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▲惠英紅因為武打戲受傷，曾在臉上縫了89針。（圖／翻攝自微博）

惠英紅自年輕時便以武打演員身份在影視圈闖出一片天，因為拍戲時需要大量的動作場面，她的身體也因此遭遇了不少傷痛。她曾經自曝在拍攝某部電影時，20天內不斷遭遇意外，導致全身出現六處骨折，這些經歷也讓她的身體健康狀況長期受到影響，儘管如此，惠英紅仍以努力耕耘演藝事業，也靠著自身實力獲得了廣泛肯定。

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