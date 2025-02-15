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Sandy尪情人節認了「花團購的」！反應超真實 洩心聲：願男人長大

記者潘慧中／綜合報導

Sandy（吳姍儒）2022年與圈外男友王先生結婚後，育有一對兒女，不時會分享家庭生活。她14日便在社群網站透露，老公坦承情人節的花「是跟兄弟們團購的」，讓她忍不住哈哈大笑。

▲▼Sandy。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

▲老公跟Sandy坦承花是團購的。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

照片中，可以看到Sandy放下一頭長髮，身穿淺綠色襯衫和白色上衣，搭配深色牛仔褲，率性又甜美。她雙手輕扶著一大盆盛開的白玫瑰花束，不禁露出了燦爛笑容。

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▲▼Sandy。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

▲▼Sandy收到花還是很開心。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

▲▼Sandy。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

Sandy透露情人節本來打算全家上山看星星，「但那根本夢一場～我連提都沒提」，只能擠出時間出門吃飯聊天，「累到妝都花10遍了，還是不小心笑出來，感謝這位情人，在一些怪事上都還是能戳到笑點。」

▲▼Sandy。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

▲▼Sandy和老公享用情人節大餐。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

▲▼Sandy。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

對於婚姻狀況，Sandy則坦言「皮薄餡多滋味好，一切只有自己才知道」，一步步過好生活就是了，只不過14日因為不小心被兒子頭槌鼻樑兩次，頭部一度很暈，「男人啊！！！願你們能長大成人啊！！！」

Sandy IG全文：

啊！原來是皮婚啊～說是開始有一點韌性，
我倒覺得貼切的不只是在婚姻，
我很愛的那個單字又來了「resilience」
回彈的能力、緊繃與放鬆的能力、從動物皮革而來的寓意，
就是直球對決說出「我想吃好吃的」
對方也毫不客氣說出「花是跟兄弟們團購的」


本來是想開車全家上山去看星星，
但那根本夢一場～我連提都沒提，
Q彈帶勁的日子，邊忙邊擠時間出來吃頓飯聊聊天，
累到妝都花10遍了，還是不小心笑出來
感謝這位情人，在一些怪事上都還是能戳到笑點，
也願意耐心聽我在情人節晚餐聊紅樓夢跟張愛玲
還有戰爭跟歷史，還有如何寫人生考題，如何高分畢業⋯
（這些都是深度探討過程中使用的比喻）
（當然也有聊梗圖，然後笑到歪七扭八）

皮薄餡多滋味好，一切只有自己才知道，
真心地過好生活，喉嚨沒那麼腫痛了，聲音回來了，
但哄睡時，鼻梁被我兒子意外猛烈頭槌兩次⋯
現在好像血腫之類的⋯頭好暈喔

男人啊！！！願你們能長大成人啊！！！

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