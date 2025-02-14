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楊小黎狂咳爆吐「外景收工挨針」　無奈曝病況：世上最痛苦

記者王靖淳／綜合報導

女星楊小黎日前才透露自己上吐下瀉、食物中毒，平時會在社群記錄生活的她，今（14）日情人節再度發文分享身體狀況，表示自己在外景收工後挨了一針，整個人感到相當難受，「支氣管炎絕對是世界上最痛苦的事情之一。」

▲▼楊小黎。（圖／翻攝自Instagram／candyyang116）

▲楊小黎收工挨針。（圖／翻攝自Instagram／candyyang116）

透過楊小黎在IG限動曬出的近照可見到，她身穿休閒服裝，頭上戴著一頂棒球帽，看似沉思地坐在一張椅子上。她的頭微微向下，並用右手按住打針的部位。楊小黎在文中透露，她不只忙於工作，還必須面對支氣管炎的折磨，這讓她的情人節充滿了挑戰。她更形容支氣管炎是世界上最痛苦的事情之一，不僅讓她經歷持續咳嗽，甚至嚴重到吐光所有東西。

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▲▼楊小黎（圖／翻攝自Instagram／candyyang116）

▲楊小黎日前透露自己食物中毒。（圖／翻攝自Instagram／candyyang116）

儘管目前身體狀況欠佳，楊小黎仍敬業地完成工作，並於收工後立刻接受了治療，希望能盡快恢復。她在文中提到，自己有乖乖吃藥，期望能透過適當的治療快速康復。事實上，楊小黎6日時才發文透露自己食物中毒，在經歷連續的不適感受後，跑去打了點滴，但仍不見好轉，甚至有三天沒吃東西。為此，她期待能迅速恢復健康狀態，並要大家別擔心她，「我只是覺得這些真的太可怕。」

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