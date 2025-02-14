凱莉發文轟「裝委屈讓人想吐」！　釣出孫生親回：沒要檢討被害人

記者劉宛欣／綜合報導

YouTuber「反骨男孩」成員孫生2024年因拍打女性臀部，涉嫌性騷擾，被判5個月徒刑、得易科罰金15萬元，近日他陸續發文、上傳影片回應風波，態度卻惹出不少爭議。對此，《百靈果News》主持人凱莉多次發文開轟，14日稍早透過Threads直言「看了我都要吐了」，引出孫生親自在貼文底下留言回應，再次強調自己沒有討拍。

▲凱莉砲轟孫生。（圖／翻攝自凱莉、孫生Instagram）

凱莉此前數次透過Instagram限時動態發文指責孫生犯後態度，14日晚間再度於Threads上發文寫下「孫生被判性騷擾後在那邊發文裝委屈討拍，真的是看了我都要吐了。還在那邊可憐巴巴的說男生要懂得保護自己。」接著進一步指出「我們女生一輩子都在學習怎麼保護自己，就是為了防範很衰的遇到你這種人啦。最好是這次讓你怕女生，怕到你一輩子都不敢隨便碰別人啦」。

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▲凱莉發文，引來孫生回應。（圖／翻攝自凱莉Threads）

孫生隨後在貼文底下給出回應，再次澄清自己沒討拍，也強調沒說受害者是「瞎妹」，是聽別人說，他解釋自己雖愛玩但從不強迫女生，反省「我不該打出來，我太容易把自己心情打出來，在拍Yt影片時我就跟團隊說，這件事就是我的錯，我沒有要檢討被害人，只是我拍的道歉影片太爛，可以榮登最爛道歉影片。」

孫生也談言闡述方式讓人不適「但後面都是多的，講這些沒意義我現在知道！我太喜歡去講自己的想法，我的疏忽」，最後再次重申「這件事我的不對，很抱歉，以後我會更加注意所有細節。」