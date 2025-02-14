金智媛新作有望演「天才外科醫師」！經紀公司證實：正在積極討論

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女星金智媛2024年憑藉《淚之女王》登上新的事業巔峰，許多觀眾都相當期待她的下一部作品。近日，韓媒報導指出她有望出演《Doctor X：白色黑手黨時代》（暫譯），對此，經紀公司也於14日給出了回應，證實確實有收到劇本。

▲金智媛有望飾演《Doctor X：白色黑手黨時代》女主角。（圖／翻攝自金智媛Instagram）

根據韓媒報導，金智媛的經紀公司「HighZium Studio」相關人士於14日向媒體透露「金智媛有收到來自電視劇《Doctor X：白色黑手黨時代》的出演邀約，目前正在積極考慮中。」報導中提到，《Doctor X：白色黑手黨時代》是一部醫療諷刺犯罪劇，講述的是女主角「Doctor X」桂秀晶（暫譯）憑藉天才的外科手術技術，對抗充滿不公的現實，期望為觀眾帶來清新的正義感。

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▲金智媛經紀公司證實收到提議。（圖／翻攝自金智媛Instagram）

金智媛所接到的角色正是女主角桂秀晶，事實上這已經不是她首次試演醫師角色，早在2015年參演《太陽的後裔》時，飾演的就是軍醫官。目前，《Doctor X：白色黑手黨時代》將由曾執導《惡鬼》、《VIP》的李正林擔任導演，編劇則是新人作家片成根（편성근），預計今年下半年投入拍攝，可能會在SBS播出。