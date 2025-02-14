汪小菲遭禁…麻六記找「汪大菲」救火直播帶貨！網驚：太像了笑死

記者劉宛欣／綜合報導

大S（徐熙媛）在日本驟逝，享年48歲。在她離世以後，前夫汪小菲與前婆婆張蘭的一系列操作，卻引發負面聲浪，其中汪小菲得知噩耗後，立刻從泰國返回台灣，表現悲痛的模樣，請求媒體多說大S好話，並在雨中漫步、淋雨下跪，另一方面張蘭則繼續直播帶貨，甚至助長汪小菲包機送大S骨灰回台的謠言，惹怒汪小菲，宣布與母親斷絕母子關係。目前，汪小菲已與妻子馬筱梅一同返回北京。

▲汪小菲目前已經回北京。（圖／翻攝自汪小菲微博）

汪小菲的抖音帳號遭封禁，但旗下品牌「麻六記」為了保持業務運營，竟找到了一名與汪小菲外貌極為相似的主播「汪大菲」來代班賣貨。名為「汪大菲」的主播，五官讓人不禁聯想到汪小菲。雖然他並非首次登場，但再度看到這位與汪小菲撞臉的代班主播，觀眾不禁感到驚訝直呼「未免也太像了！」、「斷絕母子關係後，急聘兒子一名」、「這是真人？還是AI？太像了」、「笑死我了」。

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▲汪大菲與汪小菲十分相像。（圖／翻攝自微博）

另一方面，張蘭選擇轉戰國際版的TikTok進行直播，這次她並未親自出現，而是由其他主播代為主持。張蘭忙著飛往日本，外界對她的行動感到疑惑，不清楚她的目的何在。然而，張蘭也在直播中發表了強硬的言論：「別人要發動戰爭，妳就要準備彈藥。」被猜可能是在回應S媽「上戰場」的言論。