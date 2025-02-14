SJ灶咖大戰接力！東海情人節宣布大禮　4／26桃園開唱見老婆

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣團體SUPER JUNIOR出道即將屆滿20周年，成員以不同形式來到台灣與「老婆」（粉絲）見面，繼KKBOX邀請小分隊Super Junior-D&E以及Super Junior-L.S.S.，東海也將以個人名義於4月26日於桃園會展中心開唱，趁著14日情人節跨海宣布大禮。

▲東海4月來台舉辦個人粉絲演唱會。（圖／網銀國際影視提供）



東海次舉辦個人fancon《EAST COAST：WAVE》，在日本舉辦後獲得滿滿迴響，台灣站自然少不了，主辦單位「網銀國際影視」14日正式宣布相關訊息，東海於特別在情人節送上大禮，實現之前說過「在能力所及範圍之內會盡量來跟大家見面」的諾言，讓所有「台灣老婆」嗨翻，預計於4月26日來台會粉絲。

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韓流娛樂活動在台盛行，藝人頻繁來台舉辦見面會、演唱會，無論是男團、女團或是個人活動的歌手與演員來台都相當受到歡迎，也因此讓網友發揮創意和幽默感，以「灶咖大戰」為主題，統計最常來台的南韓藝人排行榜，其中2024年韓流帝王SUPER JUNIOR包含團體全員、SOLO、各個小分隊總共訪台次數累積18次，顯見SUPER JUNIOR受歡迎的程度以及對台灣粉絲的重視和寵愛。

▲SUPER JUNIOR接力來台。（圖／網銀國際影視提供）



SUPER JUNIOR成員東海即將在4月26日來台舉辦首場個人fancon《EAST COAST：WAVE》，更多活動最新訊息，請密切鎖定WANIN Visual官方臉書與各大社群。