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宮鬥劇停播6年大陸解禁？　《甄嬛傳》重返電視頻道…陸網嗨翻了

記者陳芊秀／綜合報導

《後宮甄嬛傳》在台灣今年春節期間展開馬拉松直播，包括「滴血驗親」、「皇上駕崩」分別創下破7萬、破8萬在線觀看紀錄。然而宮鬥劇自2019年起在大陸全面禁播，不過有觀眾發現，《甄嬛傳》自13日在北京衛視重播，相隔6年重返電視頻道，引發陸網高度關注「宮鬥劇解禁？」

▲▼北京衛視重播《後宮甄嬛傳》陸網嗨翻。（圖／翻攝自微博）

▲被電視停播將近6年，大陸觀眾分享節目表，發現北京衛視開始重播《後宮甄嬛傳》。（圖／翻攝自微博）

《後宮甄嬛傳》在台灣、大陸、香港等華人圈大為轟動，緊接著《延禧攻略》、《如懿傳》在2018年先後播出打對台，大陸製作公司紛紛投入宮鬥題材，也在此時引發宮鬥劇對民眾生活造成負面影響的爭議，最終2019年各大衛視全面停播。《延禧攻略》、《如懿傳》更遭到串流平台下架，除了大陸以外，海外觀眾仍可收看。

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▲▼北京衛視重播《後宮甄嬛傳》陸網嗨翻。（圖／翻攝自微博）

▲《後宮甄嬛傳》台灣馬拉松直播創下驚人觀看數字。（圖／翻攝自微博）

▲▼北京衛視重播《後宮甄嬛傳》陸網嗨翻。（圖／翻攝自微博）

▲網友分享《甄嬛傳》電視台重播消息。（圖／翻攝自微博）

受到影響的還有何潤東、何泓姍主演的古裝劇，原本翻拍小說《清宮熹妃傳》，被視為下一部宮鬥劇，受到宮鬥劇全面停播影響，所有宮鬥場面全刪，並更名《歲歲青蓮》播出，宮鬥變宅鬥，被批評格局變小。直到2024年，宅鬥復仇劇已經成為陸劇收視新主流。

宮鬥劇大陸被禁6年，北京衛視近日在下午時段重播《後宮甄嬛傳》，火速掀起討論，眾人認為這象徵宮鬥劇解禁，網友紛紛高呼「清宮劇解禁啦」。然而有網友滅火聲稱「不是宮鬥劇上星解禁，是《甄嬛傳》上星解禁了，因為《甄嬛傳》入選總局重溫經典展播劇目了」。

大陸廣電總局1月發表2025年度「重溫經典」展播劇集作品，共有86部電視劇、20部動畫、48部紀錄片，其中確實包含《後宮甄嬛傳》。

▲▼北京衛視重播《後宮甄嬛傳》陸網嗨翻。（圖／翻攝自微博）

▲大陸廣電總局發表「重溫經典」展播劇集作品，片單包括《後宮甄嬛傳》。（圖／翻攝自微博）

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甄嬛傳, 後宮甄嬛傳

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