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交往13年！張睿家情人節公開「絕美浪漫婚紗照」　正妹妻正臉曝光

記者張筱涵／綜合報導

藝人張睿家在情人節（2月14日）無預警公開婚紗照，並以「Sorry we’re late…」作為開場，正式宣布與交往13年的女友攜手步入婚姻。

▲▼張睿家。（圖／翻攝自Instagram／raychang0331）▲▼張睿家。（圖／翻攝自Instagram／raychang0331）▲▼張睿家。（圖／翻攝自Instagram／raychang0331）▲▼張睿家。（圖／翻攝自Instagram／raychang0331）

▲張睿家情人節這天公開絕美婚紗照。（圖／翻攝自Instagram／raychang0331）

張睿家今天在貼文中感性寫道：「如果說，走向遠端彼此的這條路上，13年來都沒放棄過，我想，那就是我們了吧。」言語間流露出兩人多年來相守不離的深厚情感，讓外界感動不已。

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其實，張睿家和女友早在6年前的8月1日便做出重要決定，如今選擇在今年的8:01公開喜訊，象徵這段感情穩定踏實，並迎來新的里程碑。他坦言，自己與妻子同為INFP性格，不擅長表達內心的「why & how」，但仍希望透過這個特別的日子分享這份愛，也感謝大家的祝福與包容。

▲▼張睿家。（圖／翻攝自Instagram／raychang0331）

▲張睿家和女友在浪漫花田中拍攝婚紗。（圖／翻攝自Instagram／raychang0331）

最後，張睿家寫下：「為每個還能牽著手的日子獻上感恩」，並以「張先生&張太太」作結，正式向外界宣告婚訊，讓粉絲與親友紛紛獻上祝福。

此外，張睿家也同步公開一組婚紗照，畫面充滿幸福氛圍。他身穿黑色西裝搭配領結，展現紳士風範，而新娘則換上多套不同風格的婚紗，包括華麗的閃耀禮服、優雅的蕾絲長裙，以及夢幻的白色澎裙，完美詮釋浪漫新娘的形象。

▲▼張睿家。（圖／翻攝自Instagram／raychang0331）

▲張睿家和女友交往13年。（圖／翻攝自Instagram／raychang0331）

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