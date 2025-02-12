程予希被目擊有新歡後首露面！　「真實擔憂曝光」親揭男方身份

記者黃庠棻／台北報導

勇奪第57屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）類最佳女主角、最佳女配角等3項大獎，GagaOOLala旗艦原創台劇《第一次遇見花香的那刻》第2季回歸，今（12）日舉辦上架記者會，主演林辰唏、程予希、李易、袁漠遙皆一同出席。

▲程予希（左起）、林辰唏、李易出席《第一次遇見花香的那刻第2季》上架記者會。（圖／記者湯興漢攝）

程予希近日被週刊拍到與一名氣質男在東區約會，今（12）日《第一次遇見花香的那刻》第2季上架記者會也是她被目擊到有新歡的首度露面，她強調跟對方只是很久沒見面的好朋友，看到報導的第一反應竟是「那一天我素顏，沒想到拍得滿美的」。

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▲林辰唏、程予希出席《第一次遇見花香的那刻第2季》上架記者會。（圖／記者湯興漢攝）

不僅如此，程予希也透露得知被拍到當下，還不曉得是跟哪一位朋友吃飯，必須回去翻對話紀錄才找到是哪一位朋友，目前還不知道對方看到報導了沒，直呼「我們是認識很久的朋友，他現在單身」，目前最擔心的就是怕報導影響到雙方的桃花，但也幸好雙方認識夠久，所以之後關係不會尷尬。

▲程予希被拍到有新歡，親揭對方身份。（圖／記者湯興漢攝）