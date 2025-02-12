ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

白冰冰成為youtube新人 影片上架郭忠祐台一線泛舟急凍

記者葉文正／台北報導

白冰冰出道52年，依舊勇於挑戰，剛在民視除夕特別節目《民視第一發發發-大秀16蹲受好評，並獲得收視冠軍佳續，也在蛇年一開始推出個人專屬的YouTube頻道《誠懇逗陣》(https://youtu.be/fTu835TFDgM)，並特別選在2月12日元宵節中午12點上架，成為YouTube界新人。

▲白冰冰(左二)在民宿與朋友開心相聚。（圖／誠懇鬥陣）

▲白冰冰(左二)在民宿與朋友開心相聚。（圖／長興影視）

白冰冰開玩笑稱自己是專業的「七逃人」，常跟一群年齡相近的朋友到處去玩，足跡踏遍南極、北極、冰島等地，這次在《誠懇逗陣》中則是第一次帶一群年輕朋友到山明水秀的宜蘭遊玩，並開箱三星鄉的「萬今遊」民宿，未來也會陸續推薦台灣更多好玩的景點，她說：「台灣有很多好玩的地方，不一樣的人來做有不一樣的感覺，我就像鄰居家的阿珠媽一樣，用親切的方式介紹景點，為觀眾提供不同的選擇。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲白冰冰(左二)在民宿與朋友開心相聚。（圖／誠懇鬥陣）

▲蔡家蓁(左起)、白冰冰、郭宗祐、尤娜開心與落羽松合照。。（圖／長興影視）

在《誠懇逗陣》第一集白冰冰帶著《超級冰冰秀》固定班底蔡家蓁、郭忠祐、台一線(東諺、阿玟)、尤娜和工作人員共20人，一起去宜蘭玩，甚至還去挑戰安農溪泛舟，白冰冰笑說：「大家都說冰冰姊，一定不敢，殊不知我是大膽王，怎麼可能不敢。」白冰冰跟著年輕人一起泛舟往下衝，享受刺激感，一起興奮吱吱叫，感覺都年輕好幾歲。有動也有靜，白冰冰也帶著大家一起去欣賞落羽松美景，也逛了附近漂亮的裝置藝術，與可愛的熊貓群拍照留念。

▲白冰冰(左二)在民宿與朋友開心相聚。（圖／誠懇鬥陣）

▲蔡家蓁(左起)、白冰冰、郭宗祐、尤娜開心與落羽松合照。（圖／長興影視）

此趟宜蘭行還有重要目的就是開箱「萬今遊」民宿，姍姍來遲的東諺則是手拿萬金油來報到，白冰冰大笑說：「我叫他來萬今遊，他聽成要他買萬金油，還因此而遲到，被大夥取笑。」不過民宿座落在田園之中，蟲鳴鳥叫、遠離塵囂，讓白冰冰有「家的感覺」。

▲白冰冰(左二)在民宿與朋友開心相聚。（圖／誠懇鬥陣）

▲郭宗祐(右起)、白冰冰、蔡家蓁、尤娜開心在安農溪畔公園與熊貓裝置藝術拍照。（圖／長興影視）

白冰冰一行人這次選擇到宜蘭包棟民宿，民宿主人還特別從台北驅車到現場接到，除舒適的住宿環境外，還特別找了最夯的烤肉餐車到民宿服務，大夥吃著烤乳豬、喝著啤酒，度過超級愉快的一天。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

S媽喪女9天首發聲！　痛苦喊:把悲傷留給自己

推薦閱讀

許瑋甯驚喜宣布新身份…害羞放閃！　邱澤低調「寵妻護花」愛相隨

許瑋甯驚喜宣布新身份…害羞放閃！　邱澤低調「寵妻護花」愛相隨

大S登上紐約時報廣場！「只播1分鐘」費用超驚人　粉淚：她被默默愛著

大S登上紐約時報廣場！「只播1分鐘」費用超驚人　粉淚：她被默默愛著

獨家／大S身後事難解關鍵人在S媽　可聲請停止親權到成年

獨家／大S身後事難解關鍵人在S媽　可聲請停止親權到成年

S媽獨力養活大S三姊妹！護女甩酗酒夫霸氣離家　喪女潰堤喊：心破了洞

S媽獨力養活大S三姊妹！護女甩酗酒夫霸氣離家　喪女潰堤喊：心破了洞

王子5副業總營業額已破億！　聯名「一年賣破2000萬」成台灣之光

王子5副業總營業額已破億！　聯名「一年賣破2000萬」成台灣之光

8歲女童慘遭老師殺害！IVE送花圈弔唁　父悲痛：員瑛是女兒的夢想

8歲女童慘遭老師殺害！IVE送花圈弔唁　父悲痛：員瑛是女兒的夢想

毛弟模特女友曝光！　揪胡釋安雙對約會「避嫌技巧超純熟」

毛弟模特女友曝光！　揪胡釋安雙對約會「避嫌技巧超純熟」

明道把握返台3週陪妻小逛街　「付錢、拎戰利品」全搶第一

明道把握返台3週陪妻小逛街　「付錢、拎戰利品」全搶第一

大S樹葬！中國導演怒嗆小S「憑什麼安排後事」　數度槓上賈永婕

大S樹葬！中國導演怒嗆小S「憑什麼安排後事」　數度槓上賈永婕

毛弟「女模新歡」超正長相曝光！IG被揪7線索露餡　經紀人親揭兩人關係

毛弟「女模新歡」超正長相曝光！IG被揪7線索露餡　經紀人親揭兩人關係

《分手擂台》確定不復播掀討論　小嫻、吳怡霈傻眼：欺騙我們感情

《分手擂台》確定不復播掀討論　小嫻、吳怡霈傻眼：欺騙我們感情

最美校花帶女兒「和高中前任吃飯」　簡廷芮曝老公真實反應

最美校花帶女兒「和高中前任吃飯」　簡廷芮曝老公真實反應

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

許瑋甯驚喜宣布新身份…害羞放閃！　邱澤低調「寵妻護花」愛相隨

大S登上紐約時報廣場！「只播1分鐘」費用超驚人　粉淚：她被默默愛著

獨家／大S身後事難解關鍵人在S媽　可聲請停止親權到成年

S媽獨力養活大S三姊妹！護女甩酗酒夫霸氣離家　喪女潰堤喊：心破了洞

王子5副業總營業額已破億！　聯名「一年賣破2000萬」成台灣之光

8歲女童慘遭老師殺害！IVE送花圈弔唁　父悲痛：員瑛是女兒的夢想

毛弟模特女友曝光！　揪胡釋安雙對約會「避嫌技巧超純熟」

明道把握返台3週陪妻小逛街　「付錢、拎戰利品」全搶第一

大S樹葬！中國導演怒嗆小S「憑什麼安排後事」　數度槓上賈永婕

毛弟「女模新歡」超正長相曝光！IG被揪7線索露餡　經紀人親揭兩人關係

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

白冰冰, 郭忠祐, 台一線

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 世界拳王梅威瑟來台「走春」　亞洲巡迴首站在台灣要挑戰豬血糕
  2. 馬力歐只穿泳褲求加薪 　濕裸2點露肚臍被薔薔修理
  3. 程予希被目擊有新歡後首露面！　「真實擔憂曝光」親揭男方身份
  4. 李威捲精舍殺人案「失聯中」過年沒回家團聚　李易認了已見過嫂子
  5. 大S樹葬！中國導演怒嗆小S「憑什麼安排後事」　數度槓上賈永婕
  6. 李毓芬神隱2月現身了！「39歲外貌超驚人」　上次公開活動已是2年前
  7. 金曲歌后咳嗽竟咳到失聲！　四處求醫...驚見真實病因
  8. 白冰冰成為youtube新人 影片上架郭忠祐台一線泛舟急凍
  9. 趁正宮懷孕不倫男星！姚笛遭譏「最強小三」拚復出　網友反應兩極
  10. 五月天阿信不藏了！　下週開唱...直接暴雷嘉賓「真的是周杰倫」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366