等10年！《信號2》確定明年開播　李帝勳見劇本狂讚：太瘋狂了

記者張筱涵／綜合報導

南韓懸疑經典劇《Signal 信號》睽違十年確定推出續集，電視台tvN於10日宣布，該劇將作為電視台20週年特別作品，預計於2026年上半年播出。劇本依舊由原編劇金銀姬執筆，主演群金憓秀、趙震雄、李帝勳皆將回歸，讓劇迷期待值飆升。

▲《Signal 信號》。（圖／翻攝自《Signal 信號》官網）



《Signal 信號》於2016年播出，以一支神秘對講機連結過去與現在，講述刑警如何破解懸案的故事。獨特的時空穿越設定加上緊湊劇情，使其成為當年最具話題性的韓劇，最高收視率達12.5%，並在全球掀起熱潮。

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由於第一季的開放式結局，觀眾對於續集的期待從未間斷，然而因拍攝計畫多次延宕，讓劇迷苦等近十年，終於在今年獲得官方確認。《Signal 信號》第二季將承接前作故事，進一步探索過去與未來交錯影響的可能性。

金憓秀透過影片表示：「在《Signal 信號》第二季中，觀眾將見證過去的改變如何影響現在的世界，這將是一次令人興奮的故事發展。」

事實上，關於第二季的傳聞早在去年便開始流傳。李帝勳在2023年6月的電影《逃脫》宣傳活動中曾透露，自己已收到劇本，並表示：「這劇本真的太瘋狂了！將超越大家的想像，金銀姬編劇再度展現了她的強大實力！」

金銀姬編劇也曾在2016年強調，只有在劇本足夠精彩的前提下，她才會考慮推出續集，而這次她花費多年打磨劇本，終於決定開拍《Signal 信號》第二季。

作為tvN電視台開播10週年紀念作品，《Signal 信號》曾為該台奠定「高品質懸疑劇」的標誌。而如今，tvN在開播20週年之際宣布該劇回歸，無疑是對經典之作的延續與進化。

隨著拍攝進行，影迷期待已久的《Signal 信號》第二季即將於2026年正式登場，這場跨越時空的燒腦懸疑劇，將再度掀起新一波韓劇熱潮。