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《甄嬛傳》下架危機！余答應自爆「無照酒駕還肇逃」　直播網看傻

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸宮鬥劇《後宮甄嬛傳》首播至今已有14年，仍是許多觀眾經常拿出來回味的作品。怎料，在劇中飾演恃寵而驕的「余答應」演員崔漫莉，竟在日前自爆危險駕駛，讓觀眾擔心《甄嬛傳》會受到連累。

▲▼《甄嬛傳》下架危機！余答應自爆「無照酒駕還肇逃」。（圖／翻攝自微博）

▲崔漫莉（右）在《甄嬛傳》中飾演余鶯兒。（圖／翻攝自微博）

崔漫莉在直播中提到，她某次到橫店拍戲時，和朋友一起喝酒，結果朋友因為喝得太醉，沒辦法開車，而當時橫店又沒有代駕服務，於是她藉酒壯膽，在沒有駕照的情況下開朋友的車載對方回飯店。

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然而，崔漫莉因為不會倒車，在飯店門口不慎將一旁他人的車門撞凹了，她當下驚慌失措，趕緊告訴朋友自己把別人的車撞壞了，結果朋友卻建議她趕緊跑，於是兩人連夜找了另一家飯店暫住。

▲▼《甄嬛傳》下架危機！余答應自爆「無照酒駕還肇逃」。（圖／翻攝自微博）

▲崔漫莉自爆無照酒駕。（圖／翻攝自微博）

崔漫莉說，到了早上，朋友醒來後決定兩人先不要出門，等到白天如果沒有人打電話來，就表示安全了。後來，她被朋友派回原飯店拿洗漱用品，因擔心會被監視器拍到，於是特地詢問前台有無監視器。在得知監視器壞了後，她瞬間鬆了一口氣，立即打電話通知朋友可以回來了，還表示：「攝像頭壞了，那我還怕個屁啊？」

不過，崔漫莉非但是無照駕駛，甚至還是酒駕，且涉嫌肇事逃逸，整段直播讓網友傻眼直說「怎麼會有人自己爆出來自己的料啊」、「這個人是要把自己的路堵住嗎」，也有許多人擔心《甄嬛傳》受到連累下架。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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