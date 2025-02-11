柯淑勤記者會突失控飆髒話「X」　憶婆媳一起住1年認了：會含淚！

記者黃庠棻／台北報導

Netflix華語獨家愛情清醒喜劇《童話故事下集》今（11）日盛大舉辦上線記者會，由主創團隊編導李念修、監製孫嘉騏與製作人黃薇夏率領眾演員群們柯佳嬿、劉以豪、柯淑勤、姚愛寗、謝依霖、傅孟柏共同出席，大方分享劇中所飾演的角色故事。

▲《童話故事下集》舉辦上線記者會。（圖／記者湯興漢攝）



此次記者會特地讓演員群以走粉紅毯的形式作為開場，呈現童話故事「上集」即將經過一場婚禮步入「下集」。其中，柯佳嬿和坤達的婚姻被外界視為「童話」，她一聽笑說「不覺得我的故事是童話耶」，坦言兩人經歷了很長的戀愛，一段感情都會經歷不同的階段，每一天都在創造新的回憶、經歷高低起伏，大方分享自己的上集與下集沒有太大改變。

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▲《童話故事下集》舉辦上線記者會。（圖／記者湯興漢攝）

在劇中飾演婆婆角色的柯淑勤，在記者會展現坦率的個性，表示自己不一定要抱孫，留給自己的小孩決定，就連講到孩子的壞習慣，她都表示自己不太會管，教育採取「放牛吃草，讓他們自己探索生命」，講到激動之處還不小心直接飆出髒話「X」，笑說如果要讓她講婚姻的真實面，可能一整場都要消音。

▲《童話故事下集》舉辦上線記者會。（圖／記者湯興漢攝）

柯淑勤在《童話故事下集》中相當寵愛自己的兒子，也不斷催生媳婦，被問到最討厭的婆婆類型，她直言「不喜歡會碎碎念的婆婆」，分享自己曾有跟婆婆同住一年的經驗，被唸的時候會覺得自己做錯事情，雖然個性大喇喇卻不敢回嘴，認為對方畢竟是長輩，要有道德觀，但其實內心會受傷，直呼「會含淚」。

▲《童話故事下集》舉辦上線記者會。（圖／記者湯興漢攝）

而情人節將至，柯佳嬿、劉以豪、柯淑勤、姚愛寗、謝依霖、傅孟柏被問到是否有計劃時，6人一致回答「看《童話故事下集》度過」，尤其柯佳嬿表示會在家裡邀請另一半坤達一起觀賞；謝依霖當天則會跟老公一起到高雄觀看魔力紅的演唱會，在坐車的期間會努力追劇。

▲《童話故事下集》舉辦上線記者會。（圖／記者湯興漢攝）

Netflix愛情清醒喜劇《童話故事下集》，揭露所謂童話故事幸福快樂的結局後，下集的故事將會發生怎樣令人人間清醒的夫妻日常，與公婆同住三年的宜玲，每七天就有一次想離婚的念頭，想搬出去但偏偏老公又是一個媽寶。然而她總在緊要關頭發現該死的老公學友還有一絲可愛，陷入「想搬，搬不走、想離，離不了」的泥沼。隨著她意外在交友軟體上遇見靈魂伴侶，子宮卻在這時「想生了」，讓她的人生圍繞在精神出軌和婚姻家庭的矛盾之間。該作將在2025年2月14日於Netflix全球獨家播出。

▲《童話故事下集》舉辦上線記者會。（圖／記者湯興漢攝）