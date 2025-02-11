韓星接連來台辦簽售！　主辦理事「曝取消關鍵」：並非銷量

圖文／鏡週刊

隨著疫情解封後，有越來越多韓國歌手積極訪台舉辦簽售會。根據本刊調查，韓星來台舉辦簽售會與台灣主辦方合作的模式多元，有時韓方會提出台灣主辦方必須買斷指定數量作為條件，有時則以演出酬勞簽約，求曝光的新人則有可能以無酬的方式做洽談。

▲K-MONSTAR去年舉辦(G)I-DLE簽售會，拉到較寬廣的場地舉行。（圖／K-MONSTAR提供／鏡週刊）



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▲(G)I-DLE去年十月來台在台北小巨蛋連唱3天。（圖／翻攝自KKLIVE臉書／鏡週刊）

K-POP專賣店K-MONSTAR前年在台北中山赤豐街商圈設立首間門市後，去年增資進駐微風南山，也到台中開店，並積極邀約韓國歌手來台舉辦簽售會等活動。理事朱謙雅接受本刊專訪，表明不便透露與韓方洽談的模式，但她指出：「同一組藝人也會因一起來台的工作團隊人員不同，提出不一樣的條件，每一場狀況都不同。」

▲朱謙雅透露韓星活動依據每次洽談單位、來台團隊條件都會有不同。（圖／鏡週刊）

粉絲為爭取簽售會名額搶購專輯，朱謙雅曝每次合作內部當然會設定一定的販售目標，會依據歌手做調整，個人或團體也都會有差異。而被問到專輯銷量不佳是否會造成活動喊停？她強調：「基本上我們只要決定舉辦，就不會取消活動，除非經紀公司堅持。消息公布後無論銷量如何，還是會有粉絲為了見偶像來參加，所以我們不會取消。」

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