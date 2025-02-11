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D＆E才說要來　Super Junior-L.S.S.也宣布「同天高雄免費開唱」！

記者蔡琛儀／台北報導

第20屆KKBOX風雲榜將在4月19日於高雄巨蛋登場，一舉號召18組海內外優秀音樂人共聚一堂，包括南韓人氣天團 SUPER JUNIOR D&E 之外，另一個子團體 SUPER JUNIOR-L.S.S.也將加入演出，等於當天SJ就有5人都在高雄巨蛋。

▲▼SUPER JUNIOR-L.S.S。（圖／KKBOX提供）

▲SUPER JUNIOR-L.S.S將在KKBOX風雲榜開唱。（圖／KKBOX提供）

SUPER JUNIOR-D&E剛在1月底登上高雄巨蛋開唱，相隔3個月再度訪台，提到KKBOX風雲榜20歲生日快樂，表示和SUPER JUNIOR 同歲簡直命中註定，最後更用中文甜喊粉絲「親愛的寶貝們」並貼心搭配今年主題擺出可愛的「花朵綻放」手勢，兩人透露正如火如荼準備表演內容，希望能在演唱會當天讓歌迷盡興。

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東海搶先暴雷：「風雲榜演唱會是我們每年都希望能參與的活動！我跟銀赫正計劃打造一個精彩演出，現在似乎已經能感受到現場的熱烈氛圍，開始有點緊張了。」而銀赫則表示：「KKBOX對SUPER JUNIOR來說有著很特別的意義，能受到邀請非常開心！我們會用粉絲們喜愛的 D&E 歌曲，在舞台上為大家呈現一份特別的禮物，敬請期待！」

由利特、神童、始源三人組成的最新子團體SUPER JUNIOR-L.S.S.去年才來台跨年，相隔4個多月再次來台，表示將現身演唱會為粉絲們獻唱新曲並分享創下好成績的喜悅，並說SUPER JUNIOR和KKBOX風雲榜身為同歲的朋友，希望之後能有更多合作，神童更說20歲時剛好參加SUPER JUNIOR的試鏡，簡直冥冥之中就在為和大家相見做準備。

▲▼SUPER JUNIOR D&amp;E。（圖／KKBOX提供）

▲D&E也將在KKBOX風雲榜演出。（圖／KKBOX提供）

把台灣當「灶咖」走的他們也非常期待高雄美食，利特表示先前吃過丹丹漢堡，覺得非常好吃想再度品嚐，熱愛打高爾夫球的他也想體驗高雄的高爾夫球場； 神童則想去六合夜市，並特別點名想吃大腸包小腸；始源則回憶2011年來台拍攝《華麗的挑戰》時曾在高雄停留過，當時工作便當的美味讓他印象。

第20屆KKBOX風雲榜將4月19日於高雄巨蛋盛大登場，第二波索票活動即日起至3月7日於官網及社群登場，KKBOX 會員只要參加風雲榜系列應援任務，或完成社群不定時驚喜任務，即可解鎖「專屬應援花瓣」並抽風雲榜門票，詳情請上KKBOX官網，當天精彩演出也將同步在 KKBOX官方YouTube頻道、Facebook 粉絲頁LIVE線上直播，也將於ETtoday播出。

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