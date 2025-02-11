張蘭不認乾兒子自打臉　曾笑指夏健「在抖音上叫我乾媽」

記者黃翊婷／綜合報導

女星大S（徐熙媛）病逝，前婆婆張蘭因乾兒子夏健造謠「汪小菲包機帶大S的骨灰返台」，導致抖音等平台遭到封禁。雖然張蘭立刻撇清與張健的關係，但有網友挖出過去的影片，發現夏健曾受邀出席張蘭上海麻六記開幕活動，她還當眾指著夏健笑稱，「在抖音上叫我乾媽，哈哈哈哈哈哈。」

▲張蘭笑稱夏健在抖音上喊她乾媽。（圖／翻攝自抖音）

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張蘭抖音帳號被封禁之後，她8日透過陸媒發聲解釋此事，直言「不認同、不接受」，她只是點讚「我是夏小健」的影片，沒有推薦，但承認自己沒有向汪小菲本人核實講述包機費用影片的內容。不過，雖然張蘭立刻撇清與夏健的關係，但微博上的相關討論依舊很多。

▲汪小菲、張蘭。（圖／翻攝自微博）

張蘭公司前員工孟賀聲稱，張蘭2022年就認下這個乾兒子（指夏健），還反覆提過「夏健是你們家的二少爺」，從此夏健便開始以乾媽稱呼張蘭。

此外，也有網友挖出張蘭過去的影片，發現她在上海麻六記開幕時，曾邀請夏健出席，並當眾指著夏健笑稱，「在抖音上叫我乾媽，哈哈哈哈哈哈」、「我們越熱鬧越好，大家庭嘛」。當時還有不少網友在影片底下留言稱夏健為二少爺，「汪家二公子你好」、「全國都知道，二少爺人品好好的」。

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