書展爆插曲！聽眾「突正面倒地抽搐」連俞涵被目擊冷靜反應 全網激讚

記者潘慧中／綜合報導

演員連俞涵兼具作家身分，知性形象深植人心。近日格外引起討論的是，她最近參加國際書展時，意外碰到癲癇患者，立刻起身後的一連串應對，讓不少粉絲留言直誇：「超佩服妳的冷靜！」

▲連俞涵分享參加書展所遇到的插曲。（圖／翻攝自Instagram／lienbaby）



連俞涵當時剛好在台上講話，沒想到有聽眾正面倒地後開始抽搐，包括前排聽眾在內，她也馬上起身關心，「把她翻過來側躺之後，看見她臉上的眼鏡和臉頰的擦傷，輕輕先把眼鏡拿下來。」

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▲▼連俞涵當下反應超冷靜。（圖／翻攝自Instagram／lienbaby）



周圍有人遞上一疊厚衛生紙，雖然該患者的嘴巴沒有緊閉，但因為上排牙齒碰到下唇的地方有些出血，連俞涵就先用衛生紙墊著，「一邊伸另一隻手護著她的頭，輕輕幫她按摩風池穴和天柱穴。」

大約過了3分鐘，該患者的抽搐現象趨緩，護理人員也抵達了，連俞涵和其他人一起將對方抬上輪椅後，便重新回到位置演說，「回家之後發現我的衣服上沾上了一小滴血，相信讀者也平安回家了吧，把衣服脫下來放進洗衣機快洗，這一個小瞬間也消失在夜晚中了。」

▲連俞涵還協助將患者抬上輪椅。（圖／翻攝自Instagram／lienbaby）



聽到工作夥伴稱讚她好冷靜時，連俞涵心想可能是因為拍片的時候，看過太多一瞬間發生的事，「回到生活，這些也只是自然的放電而已。」

連俞涵IG全文：

昨天的書展講到三分之二

發生了一個小插曲

有聽眾突然從椅子上站立往前一小步

接著正面往前直直倒地

身體僵硬開始抽搐

我立刻起身和前面觀眾開始上去關心

第一秒摸到她直覺是癲癇

把她翻過來側躺之後

看見她臉上的眼鏡和臉頰的擦傷

輕輕先把眼鏡拿下來

周遭的人遞來一疊厚衛生紙

她嘴巴沒有緊閉

但上排牙齒碰著下唇有一些出血

我拿著衛生紙先墊住

一邊伸另一隻手護著她的頭

輕輕幫她按摩風池穴和天柱穴

觀眾打電話聯繫醫療人員

也有聽眾是消防員

大約三分鐘抽搐漸緩

呼吸緩和

輪椅及護理人員穿過人群來了

一起把漸漸恢復一點意識的她送上輪椅後

回到講座

總編婷婷一時忘記我們說到哪裡

我坐回位子說

我們聊到奶油飯

然後台灣醫療很棒大家也很棒

我們來繼續聊小川糸

回家之後發現我的衣服上沾上了一小滴血

相信讀者也平安回家了吧

把衣服脫下來放進洗衣機快洗

這一個小瞬間也消失在夜晚中了

跟總編婷婷聊到

她說我好冷靜

她應該會哭

突然想到可能拍片的時候

看過太多一瞬間的事

回到生活

這些也只是自然的放電而已

不過我看到聽眾手中拿著水豚工讀生倒下去

沒有趕上最後的簽書

如果有需要可以跟我報個平安

我再來幫妳簽名好嗎

昨天的小川糸的講座和總編聊的非常開心

很多時候我感覺我們的默契都超越這些丟出來的提問

早就心有靈犀了

雖然這是我們第二次見面

但卻有種在宇宙之間

遇到閱讀頻率相近的靈魂

感覺無比舒服自在的感覺

謝謝所有的捕捉和聆聽

渡過了很棒有小川糸的一小時